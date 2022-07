Online-Seminar: So übersteht Ihr Vermögen Inflation und Krieg - Tipps zur Geldanlage

Eine besonders einfache und schnelle Methode, um bei Geldanlagen von attraktiven Konditionen zu profitieren, ist das Crowdinvesting. Es gibt verschiedene renditestarke Anlagebereiche, in denen sich das Crowdinvesting bereits etabliert hat. Es bietet Ihnen als Anleger/in großes Potenzial, da Sie in sinnvolle und chancenreiche Projekte investieren können. Im Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihr Vermögen gewinnorientiert in Krisenzeiten anlegen können.

» Hier klicken und am 13. Juli ab 18 Uhr erfahren, wie Sie sich chancenreiche Investments in Ihr Depot holen können!

Im Online-Seminar verrät Ihnen Jonas Klose (Head of Sales) von WIWIN alle wichtigen Informationen und Tipps rund um das Thema Crowdinvesting. Sie erfahren, wie Sie dank einer geringen Einstiegsschwelle ab 250 Euro schnell Ihr Geld investieren und dabei von kurzen Laufzeiten sowie hohen Renditechancen profitieren können. Jonas Klose verantwortet in seiner Funktion als Head of Sales den Bereich Corporate Finance, das Business Development und das Projektmanagement bei WIWIN.

WIWIN ist eine der führenden deutschen Crowdinvesting-Plattformen, die Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell vermittelt.

» Hier klicken und herausfinden, wie Sie Ihr Portfolio für Krisenzeiten diversifizieren!

Im Online-Seminar am 13. Juli ab 18 Uhr stellt Ihnen der Experte Jonas Klose spannende Projekte und Assetklassen vor, zu denen normalerweise nur professionelle und institutionelle Anleger Zugang haben.

» Hier klicken und mit Crowdinvesting Renditechancen nutzen!

Ihr Experte im Online-Seminar

ist gelernter Bankkaufmann und startete seine Karriere bei der ehem. HSH Nordbank in Hamburg mit einem dualen Studium. Nach gut fünf Jahren verließ er die Bank und wechselte 2017 ins Investment Banking zu einer kleinen M&A-Boutique. Aus dieser heraus gründete er die M&A-Plattform COMPANYLINKS mit, baute sich ein starkes Netzwerk im Umfeld von Private Equity, Venture Capital und Erneuerbare Energien-Unternehmen auf und konnte zahlreiche Unternehmenstransaktionen erfolgreich begleiten. Jonas Klose ist seit Mitte 2020 Teil des WIWIN-Teams. In seiner Funktion als Head of Sales leitet er den Bereich Corporate Finance, das Business Development und das Projektmanagement bei WIWIN.