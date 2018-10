20 Profiteure: Investment-Chance Autonomes Fahren und E-Mobilität

In der Automobilindustrie geht die Angst um: Aus Sorge, den Anschluss zu verpassen, investieren die Konzerne Milliarden. Während Tech-Visionär, Investor und Tesla-Chef Elon Musk längst Vollgas gibt und autonom fahrende Autos auf die Straße schickt, steigen andere erst ins Auto der Zukunft ein. So gab der zweit­größte US-Hersteller Ford erst kürzlich bekannt, bis 2023 rund vier Milliarden Dollar in eine neue Sparte für autonomes Fahren investieren zu wollen. Viel Geld? Beileibe nicht. Der Friedrichs­hafener Automobil­zulieferer ZF will in den kommenden fünf Jahren mehr als 12 Milliarden Euro in E-Mobilität und Autonomes Fahren stecken. Und auch die deutschen Automobil­konzerne investieren seit Jahren riesige Summen: Alleine Daimler will binnen sieben Jahren 35 Milliarden in seine deutschen Standorte investieren. Die Schwer­punkte dabei sind Elektro­mobilität, Mobilitäts­dienst­leistungen und Autonomes Fahren.

Der Automobilmarkt wird sich radikal ändern

Neue Technologien und disruptive Entwicklungen ändern den Automobil­markt radikal. Schon bis 2025 soll das Markt­volumen im Bereich Elektrifizierung (ohne Batterie-Wertschöpfungs­kette) auf rund 75 bis 100 Milliarden US-Dollar und damit im Vergleich zu 2017 um den Faktor 15 bis 20 anwachsen. Auch die Transformation zu alternativen Antrieben und intelligenten Mobilitäts­konzepten wird die Branche radikal ändern. Autobauer und -zulieferer, die die großen Entwicklungen verschlafen, laufen Gefahr, von neuen Markt­teilnehmern verdrängt zu werden.

Wer profitiert? Neue Zulieferer und Technologieträger erscheinen auf der Agenda

Unternehmen, die im Bereich E-Mobilität und Autonomes Fahren vorne mitspielen, werden die Profiteure von morgen sein. Gerade unter den Zulieferern ist mit starken Veränderungen zu rechnen. Völlig neue Unternehmen treten in Erscheinung, die Objekt­erkennungs­systeme anbieten, auf Echtzeit-Auswertung von Bildmaterial spezialisiert sind, Machine Learning-Lösungen anbieten oder beispiels­weise im Bereich Big Data die Nase vorne haben.

Investieren in 20 ausgewählte Automobilzulieferer der Zukunft

Wie können Anleger an dieser Entwicklung teilhaben? Die UBS hat aktuell eine Investment-Lösung aufgelegt, mit der Interessierte in 20 Unternehmen investieren können, die beim Auto der Zukunft vorne mitspielen können. Das Open-End-Zertifikat auf den Solactive Elektro­mobilität und Autonomes Fahren Technologie­träger Index (WKN: UBS9EM) bildet die Wert­entwicklung der Aktien von aktuell 20 Unternehmen ab, die in den Bereichen Elektro­fahrzeuge bzw. Elektrifizierung und Autonomes Fahren tätig sind.

Der Index konzentriert sich auf die vermeintlichen Haupt­profiteure dieser Trends, auf Zulieferer und Technologie­träger. Die großen Automobil­hersteller werden daher bewusst außen vor gelassen. Ebenso außen vor bleiben amerikanische High Tech-Unternehmen, die zwar mitunter in diesem Bereich aktiv sind, deren Geschäfts­entwicklung jedoch primär von anderen End­märkten bestimmt wird.

Top 20 - ein internationaler Korb an Zuliefer- und Technologieunternehmen

Aufnahme in den vom unabhängigen Index­anbieter Solactive berechneten Index finden gleich sieben japanische Unternehmen, z. B. Fuji Electric oder Renesas Electronics, die Technologien in den Bereichen Kraftstoff­verbrauch, Motor­effizienz oder Fahrer­assistenz­systeme anbietet. Im 20er Korb finden sich auch die südkoreanische LG Chem, die zu den führenden Anbietern bei E-Auto-Akkus zählt, die Schweizer u-blox Holding, die in den vergangenen zehn Jahren u. a. mit Technologien zum Autonomen Fahren ein rasantes Wachstum an den Tag legte. Oder beispiels­weise auch die öster­reichische AMS, die mit High-End-Sensoren die Aufmerksamkeit der Autobranche auf sich lenkt.

Die zwanzig im Index enthaltenen Aktien werden anfänglich mit je 5 % gewichtet. Zweimal jährlich wird der Index angepasst, dann erhalten die vier Index­mitglieder mit der besten Wertentwicklung der vergangenen zwölf Monate ein zusätzliches Index­gewicht von 0,3 %. Die Gewichte der vier Index­mitglieder mit der schwächsten Wert­entwicklung werden entsprechend jeweils um 0,3 % reduziert.

Hier finden Sie das Factsheet mit den 20 im Index enthaltenen Aktien sowie weitere Informationen zum UBS Open-End-Indexzertifikat (WKN: UBS9EM).

