Online-Seminar: Big-Tech, Rohstoffe und Schweizer Top-Pick-Aktien - ein exklusiver Experten-Blick ins neue Börsenjahr

Ausblick 2024

Entdecken Sie zusammen mit dem renommierten Finanzexperten Benjamin Feingold die finanziellen Möglichkeiten und Herausforderungen des Jahres 2024 im Online-Seminar am 23. Januar um 18 Uhr. Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft der Anlagewelt, von der Entwicklung der Inflation bis zu den Trends in Schlüsselbranchen wie Technologie und Rohstoffen.

Die wirtschaftliche Landschaft im Jahr 2024 ist geprägt von Unsicherheiten und Chancen. Eine zentrale Frage, die Anleger beschäftigt, ist die zukünftige Entwicklung der Inflation und deren Auswirkungen auf die Zinspolitik der Zentralbanken. In einem möglichen stagflationären Szenario, charakterisiert durch hohe Inflation und geringes Wachstum, könnte der Straffungszyklus der Zentralbanken fortgesetzt werden. Andererseits könnte der jüngste Rückgang der Inflationsraten auf eine Abkehr von Zinserhöhungen hinweisen und den Notenbanken neue Handlungsspielräume bieten. Das Online-Seminar am 23. Januar um 18 Uhr bietet präzise Analysen und Prognosen zu diesen kritischen Themen.

Das Jahr 2024 könnte für Anleger, die auf der Suche nach interessanten Renditemöglichkeiten sind, auch Chancen bieten. Wird die anhaltende Nachfrage nach Schweizer Aktien, bekannt für ihre politische und wirtschaftliche Stabilität, weiter zunehmen? Wie wird sich die Rohstoffbranche entwickeln, die 2023 eine breite Performance-Palette zeigte? Und wird die Technologiebranche mit den "Magnificent 7" US-Technologieaktien weiterhin der Markt favorisieren? Dieses Online-Seminar wird diese Themen beleuchten und wertvolle Einblicke für die Anlagestrategie im Jahr 2024 liefern.

Melden Sie sich jetzt an für das Online-Seminar am 23. Januar um 18 Uhr an und erschließen Sie die Welt der Anlagemöglichkeiten im Jahr 2024. Mit Expertenanalysen und fundierten Prognosen bietet dieses Event einen unverzichtbaren Leitfaden für jeden, der sich in der dynamischen Welt der Finanzen erfolgreich positionieren möchte.

Geopolitische Spannungen und divergierende Erwartungen an die Zinspolitik stellen weitere Unsicherheitsfaktoren dar. Wie wird sich das Wirtschaftswachstum in den größten Volkswirtschaften der Welt entwickeln? Was bedeuten die bevorstehenden US-Wahlen und die Wirtschaftssituation in Asien für globale Investitionen? Benjamin Feingold und David Hartmann werden im Online-Seminar für Einsteiger und Profis Antworten auf diese brennenden Fragen bieten und Wege aufzeigen, wie Anleger trotz dieser Herausforderungen investieren können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Benjamin Feingold ist seit mehr als 25 Jahren Börsianer und langjähriger Redakteur bei Börse Online sowie bei der Financial Times Deutschland gewesen. Zusammen mit Daniel Saurenz gründete er 2013 das Investmentportal Feingold Research, das täglich Analysen und Investmentideen zur Börsenentwicklung veröffentlicht.

David Hartmann bringt eine langjährige Erfahrung als Produktmanager für Deutschland und Österreich bei Vontobel mit. Seine Präsenz als regelmäßiger Interviewpartner im TV und als Referent in Webinaren unterstreicht sein Engagement im Finanzsektor. Zudem teilt er sein Fachwissen im Bereich der Zertifikate als Referent und Podiumsgast auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich.