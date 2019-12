So vermeiden Sie als Anleger typische Fehler

Es gibt kaum einen Ort, an dem die Emotionen eine so große Rolle spielen, wie an der Börse. Und allzu häufig macht die Psychologie Anlegern und Tradern einen dicken Strich durch die Rechnung.

Im Online-Seminar am 26. November lieferte Moritz Fleischmann von VZ VermögensZentrum geldwerte Einblicke in die Behavioral Finance, einem Teilgebiet der Wirtschafts­wissen­schaften, das sich intensiv der Psychologie der Anleger auseinander­setzt. Fleischmann erläuterte unter anderem, wie Anleger typische Fehler vermeiden und Emotionen beim Börsen­handel aus­schalten können. Außerdem stellte er Möglich­keiten vor, wie sich Privat­anleger professio­nelle Unter­stützung beim Vermögens­aufbau einholen können.

Behavioral Finance-Webinar verpasst? Hier finden Sie die Aufzeichnung

Wenn Sie das Webinar verpasst haben, schauen Sie sich einfach hier die Aufzeichnung an.

Wichtige Links aus dem Webinar:

Ihr Experte im Online-Seminar

Moritz Fleischmann ist M.Sc. in Finance und seit vier Jahren für das VZ tätig. Der gebürtige Münchner arbeitete vorher in der Finanzberatung und bei einer Privatbank. Beim VZ für das Thema Depotberatung zuständig sowie für Betreuung von Vermögensverwaltungskunden. Nebenher absolvierte er eine Weiterbildung als CFA Level II Candidate.





