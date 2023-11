Online-Seminar: Der Jahresend-Trade 2023 - diesem Wert sollten Sie jetzt Beachtung schenken

Börsenrausch zum Jahresende

Die letzten Wochen des börsentechnisch turbulenten und hochspannenden Jahres 2023 laufen. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr gilt allgemein als Hochphase, das Stichwort lautet hier Jahresend-Rally. In diesem Jahr setzen die Experten der Renditemanufaktur wieder auf die beste Trading-Zeit für Metalle. Erfahren Sie alle Hintergründe zum Jahresend-Trade 2023 im Online-Seminar am 5. Dezember ab 18 Uhr!

Die Welt der Finanzmärkte steht nie still, und die letzten Wochen eines Jahres bergen oft unerwartete Chancen und Herausforderungen. Das Jahr 2023 bildet keine Ausnahme, gekennzeichnet durch seine Börsenturbulenzen und aufregenden Entwicklungen. Nun, da sich das Jahr dem Ende neigt, rückt ein spezifischer Aspekt des Handels in den Fokus - der Jahresend-Trade, insbesondere im Bereich der Metallinvestitionen.

» Hier Plätze sichern und am 5. Dezember um 18 Uhr Tipps für Ihr Depot zu bekommen!

Das Das Online-Seminar am 5. Dezember um 18 Uhr wirft Licht auf diese gewinnbringende Phase des Finanzjahres. Dr. Dennis Riedl und David Hartmann bieten detaillierte Einblicke in die Dynamik des Jahresend-Tradings.

» Jetzt anmelden und am 5. Dezember um 18 Uhr alles über Trading im Metallsektor erfahren!

Das Online-Seminar konzentriert sich auf die optimale Trading-Zeit für Metalle. Es stellt eine sorgfältige Analyse und ein präzises Trade-Setup bereit, welches durch aktuelle Marktchancen navigiert. Teilnehmende erhalten nicht nur Einblicke in effektive Strategien und Analysen, sondern auch Verständnis für die Funktionsweise der im Rahmen des Jahresend-Trades eingesetzten Finanzprodukte. All dies und mehr beim Online-Seminar am 5. Dezember um 18 Uhr!

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Dennis Riedl (Renditemanufaktur GmbH) steht als studierter Mathematiker und begeisterter Börsianer seit Jahren für fundierte Analysen und quantitative Anlagestrategien. Er ist regelmäßig Referent bei Veranstaltungen und im Fernsehen als Experte zu sehen. So konnte er bereits hunderte von Privatanlegern bei ihrer Geldanlage unterstützen.

David Hartmann ist bei Vontobel als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.