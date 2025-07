DAX: Schwäche dehnt sich aus

14.07.25 08:35 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der DAX dehnte seine Verschnaufpause am Freitag unterhalb des am Vortag erzielten Rekordhochs (24.639) aus. Nach einer Abwärtslücke zur Eröffnung sank er bis auf ein 3-Tages-Tief bei 24.167 Punkten. Am dort befindlichen 50%-Retracement der Aufwärtswelle vom Tief am 4. Juli konnte er sich im Verlauf des Nachmittags stabilisieren. Mit 24.255 Punkten schloss er knapp oberhalb der im Tagesverlauf geschlossenen Aufwärtslücke vom 9. Juli. Der Index verbleibt im...

Wer­bung