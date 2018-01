Zwei Schwergewichte am Devisenmarkt: Euro und US-Dollar in der Fundamentalanalyse

Die Europäische Zentralbank und die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve bestimmen kurzfristig den Euro-Dollar-Kurs. Welche Faktoren aber beeinflussen das Kursverhältnis langfristig und welche Währung hat 2018 die Nase vorn? Im Devisen-Webinar am 30. Januar macht Cyrus de la Rubia den Fundamentalcheck.

Der Chefvolkswirt der HSH Nordbank nimmt die wichtigsten Einflussfaktoren für das Euro-Dollar-Kursverhältnis unter die Lupe. Der Finanzprofi zeigt außerdem die Chancen und Risiken am Devisenmarkt auf. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erfahren Sie, wie sich Anleger 2018 am besten positionieren sollten.

Schwächt die EZB mit ihrer Zinspolitik den Euro dauerhaft? Wie wirkt sich das Euro-Dollar-Kursverhältnis auf die Aktienmärkte aus? Welche Rolle nimmt dabei US-Präsident Donald Trump ein? Diese und weitere Fragen rund um die Devisenmärkte und die beiden Schwergewichte Euro und US-Dollar beantwortet HSH-Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia im Online-Seminar am kommenden Dienstag.

Ihr Experte

Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der HSH Nordbank, ist Experte für die Währungs- und Zinsmärkte, die für die Kunden der HSH Nordbank von besonderer Wichtigkeit sind. Vor seinem Wechsel zur HSH Nordbank leitete Dr. de la Rubia bis 2005 die Abteilung Volkswirtschaft der Dresdner Bank Lateinamerika mit dem Fokus auf Emerging Markets. Dr. de la Rubia ist auch Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management und arbeitet für Berlin Economics, eine wirtschaftspolitische Beratungsgesellschaft für mittel- und osteuropäische Volkswirtschaften. Dr. Cyrus de la Rubia hat an der Universität Potsdam bei Prof. Dr. Fuhrmann zum Thema Kapitalmarktstrukturen promoviert. Sein volkswirtschaftliches Studium absolvierte Dr. de la Rubia an der Christian Albrecht Universität Kiel sowie an der Universidad Nacional de Córdoba (Argentinien).

Bildquellen: HSH Nordbank