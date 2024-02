Online-Seminar: Wie Sie zu einem von Ängsten und Aufregungen befreiten Trading gelangen

Emotionales Trading meistern

Emotionale Kontrolle ist entscheidend für erfolgreiche Trading-Strategien. Emotionen wie Angst und Gier beeinflussen oft Handelsentscheidungen, was zu suboptimalen Ergebnissen führen kann. Entdecken Sie im Online-Seminar am 8. Februar um 18 Uhr, wie Sie Ihre Trading-Fähigkeiten durch die Meisterung emotionaler Herausforderungen verbessern können.

Übermäßige Emotionen können unser Denken, unsere Reaktionen und somit auch unsere Leistung beeinflussen. Diese wirken sich in der Trading-Praxis so aus, dass vorgenommene Verhaltensweisen oder auch die praktische Umsetzung einer Strategie nicht durchgehalten werden und so maßgeblichen Einfluss auf die Trading-Ergebnisse nehmen. Im Online-Seminar am 8. Februar ab 18 Uhr lernen Sie praxisnah, wie Sie Ihre Emotionen in den Griff bekommen.

Der Finanzmarkt stellt Trader ständig vor Herausforderungen, und die Fähigkeit, Emotionen effektiv zu managen, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Oftmals verursachen Emotionen wie Stress und Unsicherheit impulsives Handeln, das von einer gut durchdachten Handelsstrategie abweichen kann. Ein fundiertes Verständnis der emotionalen Dynamiken und deren Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung ist daher unerlässlich für jeden, der im Bereich des Tradings beständige Ergebnisse erzielen möchte.

Dr. Raimund Schriek führt im Online-Seminar am 8. Februar ab 18 Uhr durch die Komplexität der Emotionsregulierung im Trading. Er bietet Einblicke in Techniken zur Erkennung und Kontrolle emotionaler Impulse und präsentiert Methoden, wie Trader einen ausgeglichenen mentalen Zustand bewahren können. Dieses Wissen ist entscheidend, um emotionale Reaktionen zu verstehen und in einer Weise zu managen, die das Risiko minimiert und die Chancen auf dem Markt maximiert.

Ihr Experte im Online-Seminar

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.