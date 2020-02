Trading-Webinar: Mit bionischem Trading zur langfristig profitablen Anlagestrategie

"Beim bionischen Trading untersuchen wir das Verhalten von Anlegern auf ein bestimmtes Ereignis", sagt Felix Hövelborn. "Sobald wir bestimmte Muster erkennen, können wir Strategien erstellen, die auf diesen Verhaltensweisen basieren." Im Trading-Webinar am 27. Februar verrät Ihnen der Tradingprofi, wie Sie die Erkenntnisse des bionischen Tradings für Ihre Anlageziele nutzen können.

Felix Hövelborn erklärt Ihnen ab 18 Uhr, wie bionisches Trading im Detail funktioniert, wie Sie mit dieser neuen Form des Tradings Ihre individuellen Strategien entwickeln können und wie Sie so an der Börse langfristig profitabel agieren. Am Beispiel bekannter US-Aktien wie Apple und Tesla führt Ihnen der Tradingcoach praxisnah vor, wie Sie als Anleger von bionischem Trading profitieren können.

Felix Hövelborn geht im Trading-Webinar am 27. Februar darüber hinaus der Frage nach, warum die meisten Trader erfolglos sind. "Aus diesem Problem leiten wir Lösungen ab und schauen uns dann unterschiedliche Stufen der Trading-Evolution an", kündigte der Tradingcoach im Vorfeld der Veranstaltung an. "Ich werde drei Tradingstufen anhand verschiedener Strategien darstellen: Einmal das Pattern Trading für Stufe eins, dann das Multi-Timeframe Trading für Stufe zwei und das softwaregestützte Trading für Stufe drei." Ziel des Webinars sei es, dass Sie als Trader noch intuitiver arbeiten und dass Sie Ihre Fähigkeiten besser für Ihre individuellen Anlageziele nutzen können.

Final erläutert Felix Hövelborn, wie Sie als Anlager Ihr gewonnenes Wissen in eine Tradingstrategie gießen, mit einer Software testen und immer weiter optimieren können - melden Sie sich jetzt zu diesem Praxis-Webinar am kommenden Donnerstag an und lernen Sie mehr über die Chancen des bionischen Tradings.

Ihr Experte im Webinar

Felix Hövelborn startete während seines Bachelorstudiums im Jahr 2012 mit dem Trading. Der 27-Jährige schaffte es nach drei Jahren Eigenstudium zum konstanten Trader und handelte für einen amerikanischen Investmentfund. Im Zuge seiner Masterthesis (Thema: Effekte einer fünfwöchigen E-Learning Intervention auf die emotionale Kompetenz) führte er eine internationale Studie mit Tradern durch und bewies die Effektivität des E-Learnings auf die Emotionale Intelligenz und damit ebenfalls auf das Trading. Mit der Absolvierung des Masterstudiums wechselte er ins aktive Aktien-Daytrading im US-Markt, welches er von unterschiedlichen Wall-Street Prop Firmen lernte. Daneben bildet er auf www.wirmachentrader.de angehende Trader in Online-Kursen und Seminaren zu erfolgreichen Tradern aus, entwickelt proprietäre Software und integriert Künstliche Intelligenz. Bekannt ist er nicht zuletzt von dem WirmachenTrader YouTube Kanal, diversen Publikationen für das TRADERS‘ Magazin sowie Vorträgen bei der World of Trading Messe.

Bildquellen: solarseven / Shutterstock.com