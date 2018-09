So stellen Sie Ihr Portfolio in Zeiten politischer Unsicherheiten optimal auf

Laufende und drohende Handelskonflikte, Leitzinserhöhungen der US-Notenbank und weitere politische Risiken halten Anleger rund um den Globus in Atem. Wie holen Anleger auch jetzt das Beste aus Ihrem Depot heraus? Im finanzen.net-Webinar am 13. September gibt Portfoliomanagement-Experte Max Holzer Tipps, wie Sie Ihr Portfolio in Zeiten politischer Unsicherheiten optimal aufstellen.

"Eine Investition in einen Fonds des MSCI World reicht in diesen politischen Zeiten nicht aus", erklärt der Geschäftsführer von VisualVest im Vorgespräch. Im Online-Seminar am 13. September erläutert der Investmentprofi, welche Investitionen sich bei laufenden und drohenden Handelsstreitigkeiten und Zinsunsicherheiten am besten eignen und wie Anleger Ihr Portfolio gegen politische Risiken absichern.

Wie können Anleger Ihr Portfolio jetzt auf politische Entscheidungen vorbereiten? Diese und weitere Fragen stehen im Online-Seminar ab 18 Uhr im Vordergrund. Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an und lernen Sie ab 18 Uhr, welche Anlageinstrumente sich aktuell besonders lohnen. Sie können - wie immer - kostenlos und ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone daran teilnehmen.

Ihr Experte

Max Holzer ist seit 2017 Geschäftsführer bei VisualVest, wo er für den Bereich Portfoliomanagement zuständig ist. Bereits seit über 30 Jahren hat er verantwortungsvolle Positionen in der Finanzbranchen inne. Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt sammelte er unter anderem bei der Allianz Group Erfahrung. Seit 2004 ist er bei der Union Investment Gruppe tätig und leitet dort die Vermögensstrukturierung sowie die Portfolioverantwortung für das Management der Multi-Asset-Fonds mit Relative Return Ausrichtung.

