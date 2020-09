Profi-Tipps zur Geldanlage: In Aktienmärkte investieren - so finden Sie auch nach dem Crash günstige Anlagechancen mit Rendite

Die Börsen präsentieren sich in diesem Spätsommer überraschend stabil. Der DAX und der MSCI World haben sich gut erholt und liegen nach dem Crash im Februar sogar wieder über ihrem Niveau von vor einem Jahr, als noch niemand mit der Corona-Krise gerechnet hat. Seit nunmehr fünf Monaten scheint sich die Börse wieder beruhigt zu haben. Auf die Tage mit Kursverlusten folgen in der Regel wieder welche mit einer Gegenbewegung nach oben.

Viele Anleger hat der Kursanstieg auf dem falschen Fuß erwischt. Der glaube an noch stärkere Rücksetzer ließ sie von Käufen absehen und damit einige Chancen verpassen. Im Online-Seminar heute um 18 Uhr zeigt Ihnen Börsenprofi Fabian Knigge, warum sich eine Investition in Aktienmärkte auch jetzt noch für Sie als Anleger lohnen kann.

Der Experte erklärt Ihnen heute im Online-Seminar, auf welche Teile des Marktes Sie einen Blick werfen sollten und geht dabei besonders auf Value Unternehmen ein. Die Krise hinterlässt ihre Spuren in den Unternehmensbilanzen, dadurch können Anleger aktuell viele Qualitätstitel günstig erhalten. Außerdem geht Fabian Knigge auf das Thema Factor Investing ein. Er zeigt Ihnen praxisnah anhand einer Faktoranalyse, welche Aktien heute noch besonders günstig sind und welche nach wissenschaftlichem Forschungsstand besonders stark nach Wirtschaftskrisen performen. Seien Sie am 8. September live dabei, wenn Fabian Knigge Einblicke und Tipps gibt, warum sich eine Investition in Aktienmärkte jetzt noch lohnt.

Ihr Experte

Fabian Knigge leitet aktuell als Chief Investment Officer den Bereich Investment & Wealth Management bei Ginmon. Vor seiner Zeit bei Ginmon war Knigge im Portfolio Management bei Union Investment tätig, wo er im Bereich Aktien Europa die Coverage von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Skandinavien innehatte. Fabian Knigge hält einen Masterabschluss in Finance von der Bocconi-Universität Mailand und ist ein CFA CHarterholder.

