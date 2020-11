Online-Seminar: Intelligent alternative Anlagen mit ETFs und Investmentfonds kombinieren

Wer sein Geld an der Börse anlegen will, überlegt sich vorher genau, wie viel Risiko er bereit ist einzugehen - und wie viel Rendite er dafür erwarten kann. Privatanleger entscheiden sich meist für ETFs, die einen Index abbilden, und aktive Investmentfonds, um das Risiko-Chancen-Verhältnis nicht zu überreizen. Viele Möglichkeiten gibt es schließlich nicht, oder?

Allerdings gibt es auch alternative Anlagen, die vor allem aufgrund ihres langfristigen und nachhaltigen Investitionscharakters besonders attraktiv für Anleger sein könnten. Denn eine Beimischung dieser verbessert das Rendite-Risiko-Profil Ihres Portfolios. Leider sind alternative Investments für Privatanleger jedoch nur schwer realisierbar, dank neuer Investmentmöglichkeiten aber möglich. Was alternative Anlagen genau sind, und wie Sie es schaffen, Ihr Portfolio mit alternativen Anlagen aufzuwerten, erklären Ihnen die zwei beiden Investmentprofis Martin Schneider und Neil A. Robertson am 12. November in unserem Online-Seminar.

Die Anlagespezialisten der Allianz erklären in diesem Online-Seminar, wie alternative Anlagen mit ETFs und Investmentfonds kombiniert werden können, um langfristig Sicherheit mit attraktiven Renditechancen zu ermöglichen. Außerdem gewähren Sie den Seminar-Teilnehmern am 12. November live um 18 Uhr detaillierte Einblicke in Anlagen, die sonst nur Großinvestoren offenstehen. "Als langfristiger Investor sollte man immer nach weiteren Renditequellen suchen, die eine geringe Korrelation zu Kapitalmärkten und Zinsentwicklung aufweisen. Das ist wichtig, weil Turbulenzen immer mehr zum Börsenleben gehören und sichere Anlagemöglichkeiten wie deutsche Staatsanleihen einen negativen Zins haben", erklären die beiden Investmentexperten im Vorgespräch.

Was sind alternative Anlagen?

Investitionen in Infrastruktur (Straßen- und Stromnetze)

Erneuerbare Energien (Wind- und Solarparks)

Private Equity (private Beteiligungen an Unternehmen)

Private Debt (gewerbliche Finanzierungen)

und viele mehr ...

Ihre Experten im Webinar

Martin Schneider ist Managing Director von Allvest powered by Allianz und studierter Mathematiker, Wirtschaftsmathematiker und Aktuar (DAV). Er wechselte für den Aufbau von Allvest von McKinsey zur Allianz. Bei McKinsey hat er die Entwicklung neuer und digitaler Geschäftsmodelle im Finanzbereich vorangetrieben.

Neil A. Robertson ist Senior Asset-Liability Manager bei der Allianz Investment Management SE, kurz AIM, und unter anderem auch zuständig für die Entwicklung von leistungsstarken Anlagelösungen wie der Allianz-Tochter Allvest. AIM entwickelt, steuert und implementiert die Anlagestrategie für die Versichertengelder der Allianz weltweit - nachhaltig und verantwortungsbewusst mit Vermögenswerten von über 750 Milliarden Euro.

