So profitieren Sie als Anleger von Künstlicher Intelligenz, Digital Security und weiteren Megatrends

Ob Künstliche Intelligenz, vernetzte Systeme oder auch Digital Security - echte Megatrends verändern unsere Lebens- und Arbeitswelt, häufig in rasantem Tempo. Glänzende Perspektiven für die Aktien von Unternehmen, die bei technischen Revolutionen, sozialen Veränderungen und strukturellen Umbrüchen an vorderster Stelle mitspielen. Wie Sie als Anleger von dem riesigen Potenzial solcher Megatrends profitieren können, erläuterte Patrick Doser im finanzen.net-Webinar

Haben Sie das Megatrends-Webinar mit Patrick Doser verpasst? Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen.

Im Online-Seminar ging der Investment-Experte unter anderem auf die folgenden Fragen ein:

Welche Revolutionen und Megatrends lassen hohe Gewinne bei Unternehmen erwarten, die in diesen Bereichen führend sind?

Wie und wann sollten Sie als Anleger in solche Megatrends investieren?

Wie spüren Sie die besten Investments auf?

Ihr Experte

Patrick Doser ist Produktstratege im iShares ETF Team in London und betreut als Produktspezialist das Megatrends, ESG (Nachhaltige Investments) und Smart Beta ETF Angebot von BlackRock in Europa und dem mittleren Osten. In seiner Funktion ist er zuständig für Business Development, Produktstrategie und Client Kommunikation in den Produktsegmenten.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Ociacia / Shutterstock.com