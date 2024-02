Online-Seminar: Investieren in 2024: Marktanalyse und Tradingstrategien

Keinen Anlagetrend verpassen

Aktien und Indizes über Rohstoffe bis hin zu Währungen und Zinsen auf dem Währungsmarkt? Die Finanzmärkte bieten aktuell für Privatanleger viele spannende Optionen, die Ihnen ein erfahrener Experte genauer vor Augen führen wird. Seien Sie also live am 20. Februar ab 18 Uhr im Online-Seminar dabei und lassen sich diese Investmentideen nicht entgehen!

Das Online-Seminar am 20. Februar präsentiert von Hans-Jürgen Haack, einem anerkannten Börsenbriefautor, bietet eine fundierte Einführung in die Welt des Tradings. Teilnehmende erhalten einen umfassenden Überblick über die von Haack bevorzugten Trading-Strategien, die sich auf eine breite Palette von Anlageklassen wie Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen erstrecken.

Neben strategischen Einblicken führt Haack im Online-Seminar am 20. Februar ab 18 Uhr durch praktische Beispiele, die veranschaulichen, wie diese Strategien mit Hilfe von Hebelprodukten in die Tat umgesetzt werden können. Lernen Sie nicht nur die Theorie hinter den Strategien kennen, sondern auch, wie diese in praktischen Handelsszenarien angewendet werden. David Hartmann, ein Derivateexperte von der Bank Vontobel, ergänzt das Seminar mit einem spezialisierten Blick auf Hebelzertifikate. Er erklärt detailliert, wie diese Instrumente funktionieren und worauf Anleger beim Einsatz achten sollten.

Von Einsteigern, die eine fundierte Einführung in das Trading suchen, bis hin zu erfahrenen Tradern, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten - Mit einem ausgewogenen Mix aus theoretischen Einblicken und praktischen Tipps bietet das Online-Seminar am 20. Februar wertvolle Anregungen und Strategien, um die Trading-Entscheidungen für das Jahr 2024 und darüber hinaus gezielt zu verbessern.

Ihre Experten im Online-Seminar

Hans-Jürgen Haack ist seit über 35 Jahren am Markt, arbeitete nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 21 Jahre beim Bernecker Verlag und war dort verantwortlich für zwei Derivate-Börsenbriefe. Seit 2011 ist er Autor des täglichen Trading-Börsenbriefs "HAACK-DAILY" sowie dem wöchentlich erscheinenden Investment-Börsenbrief "HAACK-INVEST", die unter dem Dach der Vermögensverwaltung PP-Asset Management erscheinen.

David Hartmann bringt eine langjährige Erfahrung als Produktmanager für Deutschland und Österreich bei Vontobel mit. Seine Präsenz als regelmäßiger Interviewpartner im TV und als Referent in Webinaren unterstreicht sein Engagement im Finanzsektor. Zudem teilt er sein Fachwissen im Bereich der Zertifikate als Referent und Podiumsgast auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich.