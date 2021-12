Online-Seminar mit Profi-Trader Birger Schäfermeier: Marktausblick 2022 - auf der Suche nach dem Post-Corona-Gleichgewicht

Profitrader Birger Schäfermeier macht mit seinen über 30 Jahren Tradingerfahrung einen aussagekräftigen Rückblick auf das vergangene Börsenjahr und zeigt auf, welche fundamentalen, aber auch technisch bedingten Voraussetzungen im Jahr 2022 entscheidend sind.

Im Online-Seminar am 4. Januar gibt Ihnen der Profi-Trader exklusive Einblicke in seine Strategien. Birger Schäfermeier geht ab 18 Uhr auf die außergewöhnliche Situation an den Bondmärkten ein und führt Ihnen mögliche Lösungen für Anleger vor. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie Tradingwissen aus erster Hand - selbstverständlich kostenlos!

Setzt sich die Mega Rally seit 2020 fort, oder ist nun Vorsicht geboten? Wo liegt der Investmentschwerpunkt im kommenden Jahr? Lohnt es sich noch, in Aktien einzusteigen? Gibt es weiteres Krisenpotential oder geht die Einbahnstraße der Indizes zu neuen All Time Highs einfach weiter? Werden Corona, die Inflation und die Rolle der Zentralbanken 2022 weiterhin einen Einfluss auf die Börse haben? Lässt sich die Inflation noch stoppen und wie kann man als Trader von den Inflationssorgen der Börsen partizipieren? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im Online-Seminar am 4. Januar.

Birger Schäfermeier gibt Ihnen als Webinarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter?

Der Tradingprofi gibt im kostenlosen finanzen.net-Webinar am 4. Januar ab 18 Uhr einen detaillierten Einblick in seine besten Tradingansätze - das sollten Sie nicht verpassen!

Ihr Experte im Online-Seminar

Birger Schäfermeier gehörte zu den ersten deutschen Tradern, als die deutsche Terminbörse vor 30 Jahren startete. Es war eine Zeit der Experimente, von Versuch und Irrtum. Aber es war auch eine Zeit, in der der Gründer der European Trading Academy neben den finanziellen Gewinnen einen reichhaltigen Schatz an Erfahrungen sammeln konnte. Birger Schäfermeier, Autor von zwei erfolgreichen Büchern über das Trading, fasziniert vor allem der Aspekt des Wettkampfs beim Traden.

