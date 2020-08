Trading-Webinar: E-Sports und Video Gaming - wie Sie als Anleger an einem der mächtigsten Megatrends teilhaben können!

Werden die Olympischen Spiele digital? eSports ist ein weltweiter, seit Jahren anhaltender Megatrend. Repräsentative Umfragen von Nielsen Sports ergaben ein hohes Interesse bei den Befragten. Zirka 25 Prozent der Menschen unter 49 Jahren interessieren sich für die neue Bewegung. Das entspricht jetzt schon in etwa dem Interesse an traditionellen Sportarten wie Radsport. So verwundert es kaum, dass bei den Asienspielen 2022 eSports erstmals offizielle Sportart werden soll. Aber nicht nur Sportarten werden den eSports-Bereich prägen. Viele Abenteuer- und Strategiespiele haben heute schon eine riesige Fangemeinde.

Im Trading-Webinar am 1. September stellt Ihnen Profi Gerd Häcker sein Wikifolio "Global eSports" vor und gibt Einblicke in seine Trading-Strategien.

Das Wikifolio veranlasste ihn ganz persönlich, sich in das Thema einzuarbeiten. Der Börsenprofi erläutert, in welche Geschäftsmodelle und Unternehmen heute bereits investiert werden kann, um die Wertschöpfungskette vollständig abzudecken. Warum proprietäres, fundamentales Research und ein aktiver Management-Ansatz seines Erachtens unerlässlich sind und weshalb man sich entschieden hat zusätzlich eine befreundete Medienagentur als Trend Scout hinzuzuziehen, die im Tagesgeschäft hochrangige Sport-Vereine und Dachorganisationen des internationalen Spitzensports berät. Seien Sie live beim Trading-Webinar am 1. September dabei und erfahren Sie mehr über die Investition in eSports.

Beim Webinar am 1. September wird auch Wikifolio-Kundenbetreuer René Kötting dabei sein. Er gibt Ihnen als Teilnehmer der Veranstaltung unter anderem Tipps, wie Sie grundsätzlich von erfolgreichen Tradern wie Gerd Häcker profitieren können. "Webinar-Teilnehmer können sich gern im Vorfeld der Veranstaltung auf Wikifolio registrieren und bereits einen Blick auf das Wikifolio "Global eSports" von Gerd Häcker werfen", sagte René Kötting mit Blick auf das Live-Event am 1. September um 18 Uhr.

Ihre Experten im Trading-Webinar

Gerd Häcker ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Steinbeis und Häcker Vermögensverwaltung GmbH, einer BaFin-regulierten und bankenunabhängigen Vermögensverwaltung mit Fokus auf qualitativ hochwertige Substanzwerte der Realwirtschaft. In Bezug auf die Kundenstruktur agiert man als institutionell geprägter Assetmanager. Zuvor leitete er neun Jahre lang das Fondsmanagement einer Münchener Vermögensverwaltung, wo er unter anderem für die Asset-Allocation sowie die Titelselektion im Aktien-, Renten- und Fondsbereich zuständig war. Er managte diverse Großmandate für private und institutionelle Kunden sowie Publikumsfonds. Im Jahr 2002 wechselte er als Portfoliomanager ins Treasury einer Großsparkasse. Hier war er für die Bereiche Spezialfondsmanagement, Asset Allocation sowie als stellvertretender Leiter im Eigenhandel tätig. Gerd Häcker hat sich seit langem in eine Reihe von strukturellen Wachstumstreibern (Megatrends) eingearbeitet Er verwaltet ebenfalls die Wikifolios "Grundbesitz und Immobilienvermögen" sowie "Aquaculture & Seafood".

René Kötting absolvierte nach seinem Abitur ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Osnabrück mit dem Schwerpunkt Finanzmärkte . Seit 2015 ist er Teammitglied bei wikifolio.com und unterstützte zunächst den Customer Support. Zwischen 2017 und 2019 absolvierte er ein berufsbegleitendes Master-Studium in Executive Management. Derzeit ist er bei wikifolio.com im Client Relationship. Manager tätig

