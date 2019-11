Trading-Webinar: So handeln Sie Knockout-Zertifikate mithilfe der Bouhmidi-Bänder

Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi beschäftigt sich seit mehr als zwölf Jahren mit dem Börsengeschehen. Seine täglichen Einschätzungen bei DailyFX Deutschland, dem Research Team von IG Markets, basieren überwiegend auf der technischen Analyse. Die von ihm entwickelten Bouhmidi-Bänder beziehen die implizite Volatilität in das Trading ein - und erhöhen so die Tradingchancen.

Im Trading-Webinar am 18. November führt Salah-Eddine Bouhmidi Ihnen als Webinarteilnehmer vor, wie die Bouhmidi-Bänder im Detail funktionieren und wie Sie diese erfolgreich mit Knockout-Zertifikaten kombinieren. Melden Sie sich jetzt kostenlos zu dieser Live-Veranstaltung an und nutzen auch Sie die Bouhmidi-Bänder zu Ihrem individuellen Tradingerfolg.

Die Bouhmidi-Bänder zeigen nicht nur Widerstände und Unterstützungen auf Basis charttechnischer Kriterien auf, sie berücksichtigen vor allem die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume. Die Bouhmidi-Bänder können deshalb für eine Vielzahl von Märkten angewendet werden.

In Verbindung mit Knockout-Zertifikaten spielt die von Salah-Eddine Bouhmidi entwickelte Tradingsstrategie ihre Stärken aus. "Im finanzen.net-Webinar zeige ich Ihnen Schritt für Schritt auf, wie Sie die Bouhmidi-Bänder in der Praxis anwenden", so der Börsenprofi im Vorfeld der Veranstaltung. Salah-Eddine Bouhmidi führt unter anderem vor, wie Sie die passende Knockout-Schwelle finden und welche Rolle Zertifikate bei Ihrem individuellen Trading grundsätzlich einnehmen können.

