Traing-Seminar: Trading vs. Investment - so gelingt der Einstieg ins Daytrading!

Kaufen, verkaufen und dabei Gewinne verzeichnen? Trading als Geschäft hört sich oberflächlich meist kinderleicht an. Doch beim Daytrading geht es um viel mehr als einfach nur zu raten, in welche Richtung sich eine Aktie oder ein Index entwickeln könnte, und dann zu hoffen, dass dies auch geschieht.

Im Trading-Seminar am 19. April um 18 Uhr gibt Hermann Köckemann interessante Einblicke zum Einstieg ins Trading, beleuchtet mögliche Korrelationen, zeigt Trading in steigenden und fallenden Märkten und erläutert die Chancen und Risiken für aktive Trader. Handelszeiten, Risikomanagement und der Hebeleffekt von CFDs spielen ebenfalls eine Rolle.

Sie wollten schon immer das Trading erlernen oder Ihren Handelsansatz verbessern? Das Wissen und die Erfahrung erfolgreicher Trader ist für Anleger wertvoll, denn das richtige Timing, Mut und Durchhaltevermögen sind beim Handel an der Börse geldwert.

Doch ohne einen richtigen Trading-Plan geht es nicht. Hermann Köckemann zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 19. April um 18 Uhr, wie Sie Daytrading optimal für sich nutzen können. Denn erprobte Trading-Strategien, die wiederholbare Ergebnisse liefern, sind dabei essenziell.

Im Gegensatz zu klassischen Buy-and-Hold-Investoren beschäftigen sich Daytrader, sobald sie eine Position am Markt gekauft haben, permanent mit den Kursbewegungen des jeweiligen Basiswertes, um auf jede kleine Veränderung reagieren zu können. Dementsprechend benötigt Sie für den Handel innerhalb des Tages jede Menge Konzentration, starke Nerven und natürlich Zeit. Denn als Daytrader müssen Sie, um schnelle Gewinne zu realisieren oder ausufernde Verluste zu begrenzen, innerhalb kürzester Zeit unwiderrufliche Entscheidungen treffen, welche sich unmittelbar auf den persönlichen Gewinn auswirken. Möchten Sie mehr dazu erfahren? Dann melden Sie sich jetzt zum Trading-Webinar am 19. April um 18 Uhr an!

Ihr Experte im Trading-Webinar

Hermann Köckemann konnte sich schon in seiner frühesten Jugend für die Börse begeistern. Bereits mit 15 Jahren nahm er einen Ferienjob an um das Geld für die erste Aktie zu verdienen. "Es war die Aktie von K&S die ich seinerzeit noch zu DM Zeiten gekauft habe und nach einigen Monaten mit einem Gewinn von ca. 8% wieder veräußert habe", erinnert sich Hermann Köckemann gerne an seinen ersten Trade zurück. Seitdem war er mit dem Börsenvirus infiziert und handelt heute als Daytrader den deutschen DAX 40, Dow-Jones und Gold Future.

