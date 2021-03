Experten-Seminar: Nachhaltig, renditestark und sozial - so geht intelligentes Vermögensmanagement heute

2019 investierten Privatanleger 18,3 Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen - ein Plus von 96 Prozent, ermittelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Tobias Schmidt, CEO der f-fex AG und Gründer des Robo Advisors my-si, geht davon aus, dass dieses Engagement 2020 nochmals deutlich zugelegt hat. "In den vergangenen Jahren war der Markt vor allem von institutionellen Anlegern bestimmt, längst spielen nun auch Privatanleger eine Rolle." Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein: "Nachhaltige Kapitalanlagen sind der Megatrend auf dem globalen Börsenmarkt", sagt Larry Fink, CEO von Blackrock.

» Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erhalten Sie am 16. März Profiwissen aus erster Hand!

Dabei wollen 81 Prozent der deutschen Anleger, dass ihre Geldanlage eine positive Wirkung auf die Welt hat, auf das Klima, auf ein Leben ohne Armut, auf Bildung für alle und vieles mehr. Das ergab eine Umfrage von Blackrock. Doch dabei wurde auch klar: Mit 53 Prozent schätzt mehr als die Hälfte der Befragten, dass eine nachhaltige Geldanlage weniger Rendite bringt. "Dabei müssen sich Rendite und gesellschaftlicher Nutzen nicht ausschließen. Eine Welt ohne Zinsen bedeutet nicht, dass es keine Renditen mehr gibt", sagt Tobias Schmidt und zeigt Ihnen in seinem Online-Seminar am 16. März, wie Sie das umsetzen können.

Leicht verständlich erklärt der Kapitalmarkt-Experte, der mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Märkten hat, wie Sie als Anleger nachhaltig investieren können und zugleich attraktive Renditen erzielen können. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung:

Wie gestalte ich mein Portfolio risikooptimal?

Wie finde ich die renditestärksten nachhaltigen Fonds?

Wie nachhaltig kann ein Anlagekonzept sein, das auch attraktive Renditen abwirft?

» Hier klicken und live beim Experten-Seminar dabei sein!

Ziel von Tobias Schmidt ist, Ihnen transparent und leicht verständlich die Möglichkeiten nachhaltiger Geldanlagen zu vermitteln und praxisnah mit konkreten Beispielen für Aha-Effekte zu sorgen. Denn, so sagt der Kapitalmarkt-Experte, "Geldanlage ist gar nicht so schwer. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist inzwischen für jeden leicht umsetzbar. Mit der richtigen Strategie tun wir alle etwas für unsere Welt UND für unsere eigene Vorsorge." Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Live-Event am 16. März an und erfahren Sie von dem Börsenprofi, wie auch Sie als Privatanleger mit Nachhaltigkeit Ihr Kapital renditestark investieren können.

» Hier klicken und am 16. März mehr über intelligentes Vermögensmanagement erfahren!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Webinar

Dr. Tobias Schmidt ist Gründer und CEO der f-fex AG, einem FinTech-Unternehmen und digitalem Lösungsexperten für die Konzeption, das Management und den Vertrieb von fondsbasierten Investmentstrategien. Vor seinem Engagement bei f-fex war Tobias Schmidt 18 Jahre beim Vermögensverwalter FERI AG tätig, zuletzt als CEO der FERI EuroRating Services AG. Dort hatte er das Rating- und Research-Geschäft der Gruppe verantwortet. Tobias Schmidt war darüber hinaus in der Forschung tätig: Am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) arbeitete er in verschiedenen internationalen Forschungsprojekten über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Klimaschutzverpflichtungen. Er hat in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wurde an der Universität Mannheim im Fachbereich Volkswirtschaft promoviert. Tobias Schmidt hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Ratingsystemen und in der Portfoliooptimierung.

Bildquellen: Krisana Antharith / Shutterstock.com