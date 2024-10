Online-Seminar: Female finance - Dein Start an der Börse

Live-Mitschnitt

Finanzielle Unabhängigkeit beginnt mit einem ersten Schritt. Das Online-Seminar bot für diesen Weg praxisnahe Tipps und leicht verständliche Anleitungen für Frauen, die ihre Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen möchten. Erfahre, wie du sicher und ohne Fachchinesisch den Einstieg in den Kapitalmarkt schaffst!

Viele Menschen, insbesondere Frauen, fühlen sich bei diesem Thema unsicher oder überfordert. Oft stehen Ängste vor Fehlern oder das Gefühl, dass finanzielle Angelegenheiten zu kompliziert seien, im Vordergrund. Ein fundiertes Wissen und praxisnahe Tipps können jedoch dabei helfen, selbstbewusst den Umgang mit Geld anzugehen und langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Referentin Marile Glöcklhofer von gettex exchange führte durch das Online-Seminar und vermittelte die Grundlagen, um selbstbewusst und informiert Entscheidungen rund um das eigene Geld zu treffen. Sie erklärte, wie der Einstieg gelingt, welche Fehler vermieden werden können und welche Strategien für finanzielle Sicherheit sinnvoll sind.

Das Online-Seminar fand in einer angenehmen und lockeren Atmosphäre statt, ohne unnötigen Fachjargon. Es bot zudem ausreichend Zeit für individuelle Fragen.

Marile Glöcklhofer hat langjährige Börsenerfahrung, seit 1990 ist sie für die Börse München tätig. Vom Zurufhandel zu Kryptos und Social Media - so könnte man Ihren Berufsweg beschreiben. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Thema female finance. Mit zahlreichen Vorträgen und Kooperationen bringt sie das Thema Geldanlage für Frauen verständlich und unterhaltsam an die Zielgruppe. Frauen haben andere Ansprüche an die Geldanlage und oft andere Voraussetzungen. Teilzeit-Arbeit führt zu niedrigen Renten, die Lebenserwartung ist höher - weniger Geld muss auch noch länger reichen. Und ein Mann ist keine Altersvorsorge! Das sind die Ansatzpunkte, warum Frauen selbst für Ihre Finanzen und für ihr finanzielles Auskommen sorgen müssen. Marile Glöcklhofer vermittelt das Thema praxisnah und unterhaltsam, ohne Fachchinesisch. Als Vertreterin der neutralen Börse München & gettex ist der Vortrag auch fern von Produktverkauf und Anlageberatung. Information und Selbstermächtigung von Frauen zum Thema Finanzen stehen ganz klar im Mittelpunkt.