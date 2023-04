Online-Seminar: Saisonalitäts-Trading - Wie Sie als Trader saisonale Muster umsetzen

Nirgendwo gibt es so viele schlaue Sprüche und Binsenweisheiten zur Saisonalität wie in der Finanzwelt. So ist wohl auch "sell in May and go away, but remember to come back in September" eine der bekanntesten Börsenregeln. Aus dem London der 1930er Jahre stammend, bezieht sich der Spruch auf den Umstand, dass in den heißen Sommermonaten viele Kaufleute und Bankiers die Stadt verließen und im September zurückkehrten. Aber was ist an diesen Börsenweisheiten eigentlich dran? Ist das alles der reinste Aberglaube oder könnte für Sie als Anleger etwas dabei rausspringen, wenn Sie Börsensprichwörter befolgen?

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Die Saisonalität von Indizes, Rohstoffen, Währungen und Einzelaktien liefert dem Trader wertvolle Strategien. Darauf ging Senior Market Analyst Christian Henke im Experten-Seminar ein. Denn Erntephasen, das Verhalten der Verbraucher zu bestimmten Jahreszeiten und viele weitere saisonale Faktoren bestimmen die Märkte maßgeblich! Wer diese Faktoren kennt und für sein Trading einzusetzen weiß, kann auf dem Börsenparkett einen echten Vorteil haben!

Wollten Sie schon immer wissen, wie die besten Trader von den regelmäßigen Mustern des Marktes profitieren? Dann war das exklusive Online-Seminar genau das Richtige für Sie! Saisonalität ist ein oft übersehenes, aber mächtiges Werkzeug im Arsenal eines erfolgreichen Traders. Durch das Verständnis der jährlichen Marktrhythmen können Sie Ihre Trades optimieren und Ihre Gewinne maximieren.

Ihr Experte im Online-Seminar

Christian Henke ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Herr Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com