Trading als Geschäft - wie funktioniert die Trading GmbH?

Viele Privatanleger sind wegen der neuen steuerlichen Regelung, Verluste aus Termingeschäften nur noch bis maximal 20.000 Euro im Jahr steuerlich geltend machen zu können, verunsichert. Welche Tradingstrategien sind aufgrund dieser Regelungen am besten für aktive Privatanleger geeignet? Wie kann der kurzfristige Trader oder im Extremfall die Anwender einer Scalping-Strategie reagieren? Welche Alternativen gibt es?

Eine Möglichkeit die immer funktioniert, ist die, aktive Vermögensverwaltung zu professionalisieren und eine Trading GmbH zu gründen. Der Gesellschaftsrechtsexperte Felix Schulte von RIDE Capital und der Trading- und Plattformexperte Stefan Fröhlich von WH SelfInvest diskutierten im Trading-Seminar die Aspekte die sowohl tradingtechnisch als auch gesellschaftsrechtlich bei Trading über eine GmbH zu beachten sind. Ex-Portfoliomanager André Stagge zeigte Ihnen außerdem, wie Sie als privater Trader Ihr Trading professionalisieren können.

"Um als Anleger über eine längere Zeit profitabel zu sein, müssen Sie einer plausiblen fundamentalen Logik folgen", erläuterte André Stagge im Vorgespräch. Jede Strategie müsse getestet werden und ihr Vorteil müsse statistisch signifikant sein. "Das Geheimnis besteht darin, dem großen Geld zu folgen und gleichzeitig die Flexibilität und Schnelligkeit auszuspielen, die nur Sie als privater Trader gegenüber institutionellen Geldverwaltern haben", sagte der Tradingprofi.

Mit der Gründung einer Trading GmbH können Sie einen entscheidenden Schritt tun, um von vorteilhafteren steuerlichen Optionen zu profitieren, die Sie als Privatanleger nicht haben. Auch bestehende Unternehmen, die ihr Betriebsvermögen zur Erwirtschaftung von Renditen und zum besseren Schutz vor dem Zugriff des Finanzamtes dem Aktienhandel verschreiben möchten, haben so eine attraktive Möglichkeit zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation. Spielen Sie mit dem Gedanken, eine Trading GmbH zu gründen und Ihre Marktaktivitäten dorthin auszulagern? Das Trading selbst kann nämlich auch für Unternehmen eine reizvolle Komponente der Wertschöpfung sein.

Ihre Experten im Webinar

André Stagge hat über zehn Jahre als Senior Portfoliomanager bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaften gearbeitet. Der Fokus lag auf dem Handel von Währungen, Futures und Optionen. Sein jährliches Gewinnziel lag dabei im zweistelligen Millionenbereich. Er war für vier Fonds verantwortlich, die 2018 über 2,5 Milliarden verwaltetes Vermögen umfassten. In seiner aktiven Zeit als Fondsmanager hat André Stagge über 500 Millionen Euro Gewinn für seine Anleger erwirtschaften können. André Stagge engagiert sich als Speaker, Trainer und Performance Coach mit dem Ziel, Trader und Investoren an der Börse erfolgreicher zu machen.

Felix Schulte ist im Sauerland ausgewachsen, jedoch zog es ihn direkt nach dem Abitur zunächst nach Seattle, bevor er dann an der Universität Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaften studiert hatte. Nach Witten hat er NewStore (vormals GoodsCloud) in Boston und Berlin aufgebaut, eine Softwarefirma, die ein mobiles Shopping System für große Markenhändler anbietet. Als NewStore auf 180 Mitarbeiter gewachsen war, verkaufte er 2016 seine Anteile und trat als CEO zurück. Nach NewStore hatte er das große Glück als Entrepreneur in Residence bei ARB Investment Partners, einem Immobilien Private Equity Funds anzufangen, wo er einen sehr guten Mentor fand. Während der Zeit bei ARBIP lernte er nicht nur viel zu Immobilien, sondern auch über Fondsstrukturierung. Diese Erfahrung nutzte Felix Schulte dann, um im Januar 2018 RIDE Capital zu gründen, eine Firma, die Immobilien tokenisiert.

Stefan Fröhlich ist seit über 20 Jahren Redner auf Messen und Online Events zum Thema Trading. Er ist beim deutschen Vertrieb von WH SelfInvest, sowie als Leiter der hauseigenen Trading-Akademie tätig. Er ist Erfinder des nach ihm benannten Fröhlich-Faktor und Spezialist der preisgekrönten Handelsplattform NanoTrader.





