So traden Sie ein kleines Konto groß!

Viele Anleger glauben nicht, dass sie mit wenig Geld auf dem Konto zum Trader werden können. Oftmals empfinden sie das finanzielle Risiko und den nötigen Zeitaufwand zu groß, ihre vorhandenen finanziellen Mittel aber wiederum zu klein. Es besteht also das Bild, das Trading nur für besser betuchte Börsianer eine Option ist. Dies ist aber nicht der Fall, denn um mit dem Trading zu starten, ist kein fester Betrag nötig.

Jeder hat also die Möglichkeit, Trader zu werden. Wie auch Sie mit einem kleinen Konto chancenreich traden können, erfuhren Sie im Online-Seminar. Ein Trading-Experte zeigte Ihnen, dass finanzieller Erfolg, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit nur einen Mausklick entfernt sein können.

Haben Sie das Webinar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Mario Lüddemann ging im Trading-Seminar unter anderem darauf ein, warum ein kleines Konto anders getradet werden muss als ein Großes und wie Sie ein solches zügig nach oben bringen können. Er zeigte Ihnen eine Formel, wie Sie bei konstantem Risiko enorme Zuwächse erzielen können.

Der Experte legte außerdem den Grundstein für den markttechnischen Trading-Ansatz und beschrieb praxisnah eine erste Strategiemöglichkeit.

Ihr Experte im Online-Seminar

Mario Lüddemann ist seit über 20 Jahren hauptberuflicher Börsenhändler mit über 55.000 abgeschlossenen Transaktionen. 1996 startete er mit nur 5.000 DM ein Vermögen zu erschaffen. Mario verfolgt einen markttechnischen Handelsansatz, mit dem er sowohl Bewegungen, als auch Korrekturen äußerst profitabel handelt. Dabei findet er genau die markanten Punkte im Chart, an denen Bewegung entsteht und es sich lohnt zu agieren. Getradet werden Aktien über Futures bis hin zu CFDs nahezu alle Underlyings vom Minutenchart aufwärts. Als lösungsorientierter Trading-Coach und systemischer Berater (zertifiziert durch IfBC) bietet er privaten Tradern die Möglichkeit, mit seiner Hilfe in Einzelcoachings oder im Workshop, individuelle Strategien für ein erfolgreiches Handeln an den Märkten zu entwickeln. In seiner Facebookgruppe "Markttechnik erfolgreich handeln" stellt er Lehrvideos und seinen Wochenausblick zur Verfügung. Mario Lüddemann kann unter www.lueddemann-coaching.de erreicht werden.

