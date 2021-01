Experten-Seminar: US-Technologieaktien, Wasserstoff und DAX in der Biden-Ära

Der neue US-Präsident Joe Biden hat eine Kehrtwende der Politik versprochen, von der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen bis hin zu einem Umbau der US-Wirtschaft in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit. Seine geplanten Billionenschweren Konjunktur- und Infrastrukturprogramme, sowie jenes zum Umbau der Energieversorgung haben enorme Auswirkungen auf die US- und die Weltwirtschaft und damit für die Geldpolitik der Fed.

Doch was bedeutet das für Sie als Anleger? Im Experten-Seminar am 4. Februar analysiert Betriebswirt und Journalist Egmond Haidt, der unter anderem für die BNP Paribas die Sendung "Euer Egmond" moderiert, wie das alles zusammenhängt und wie es in dem Umfeld bei US-Technologie- und Wasserstoffaktien, DAX, Euro-Dollar, Öl und Gold weitergehen könnte.

Das Jahr beginnt mit Rekordläufen: DAX 14.000, Dow 31.000, Nasdaq 13.000! Wie hoch soll es an den Börsen noch gehen? Trotz der weiter steigenden Corona-Infektionen und des Angriffs gewalttätiger Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington sind die Anleger in Hochstimmung. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Experten-Seminar am 4. Februar an und profitieren sie vom Profi-Wissen des Experten - selbstverständlich kostenlos!

Egmond Haidt begann nach seiner Bankausbildung und dem BWL-Studium im Jahr 2000 als Redakteur bei BÖRSE ONLINE. Seit dem Verkauf von BÖRSE ONLINE an den Finanzen Verlag im Januar 2013 arbeitet Egmond als freier Finanzjournalist und schreibt über Themen wie Wirtschaft, Aktien, Währungen, Rohstoffe und Edelmetalle. Seit der 2008er-Schuldenkrise beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Gold.

