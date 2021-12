Experten-Seminar: Welche Chancen bietet der deutsche Aktienmarkt im Jahr 2022?

» Jetzt anmelden und am 13. Dezember renditestarke Aktien kennenlernen!

Trotz der massiven pandemiebedingten Verwerfungen haben sich Aktien bisher bilderbuchmäßig entwickelt: Mitte März des vergangenen Jahres setzte mitten in der Pandemie eine deutliche Kurserholung ein. Man könnte fast sagen, dass das an dem "Prinzip Hoffnung" lag. Sie war nämlich nicht einer zugrundeliegenden fundamentalen Verbesserung, sondern deutlich steigenden Bewertungsrelationen geschuldet.

Der Aktienstratege Andreas Hürkamp stellt im Online-Seminar am 13. Dezember die Prognosen der Commerzbank für Konjunktur, Zinsen und Währungen für das kommende Jahr 2022 vor. Anschließend beleuchtet er, welche Auswirkungen das Konjunkturumfeld auf die Unternehmensgewinne der deutschen Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 haben wird.

» Hier klicken und unverbindlich zur Marktanalyse am 13. Dezember anmelden!

Zudem stellt er heraus, wie sich die Dividenden der 40 DAX-Unternehmen entwickeln könnten und welche Aktien spannende Dividendeninvestments für 2022 sind. Schließlich wirft Andreas Hürkamp im Online-Seminar am 13. Dezember noch einen Blick auf die Bewertung am deutschen Aktienmarkt und gibt Investoren Entscheidungsregeln an die Hand, in welchen Phasen Investoren im Aktienjahr 2022 Aktienpositionen entweder aufstocken oder abbauen sollten.

Melden Sie jetzt kostenlos an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone an dieser Live-Veranstaltung teil!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte

Andreas Hürkamp ist verantwortlich für die Aktienstrategie für institutionelle Kunden. Nach seinem Studium (BWL) begann er 1999 als Aktienstratege bei der WestLB in Düsseldorf. Nach fünf Jahren wechselte er 2004 zur Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz. 2007 kam er zur Commerzbank nach Frankfurt und unterstützt seitdem institutionelle Kunden bei ihren Anlageentscheidungen.

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com