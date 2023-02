Online-Seminar: Wird 2023 das beste Jahr seit langem für Gold und Silber?

Besonders Gold und Silber rücken aufgrund von Rezessionsängsten und hoher Inflation in den Fokus von Anlegern. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sind Edelmetalle eine beliebte Wertanlage und gelten als Krisenwährungen, um das Portfolio abzusichern. Wie wirken sich die derzeitigen Umstände auf die Wertentwicklung von Gold, Silber und sonstigen Edelmetallen aus? Wo können sich in 2023 Chancen auftun?

Im Online-Seminar am 21. Februar um 18 Uhr erklärt ein Rohstoff-Spezialist, warum die Aussichten für Gold in 2023 positiver als in den letzten zwei Jahren sind, was die Werttreiber von Silber sind und was die Vorteile von Gold- und Silberaktien gegenüber dem physischen Metall sind.

Rohstoffpreise sind sehr volatil, da sie durch kurzfristige angebots- oder nachfrageseitige Schocks stark beeinflusst werden können. Die Energierohstoffpreise werden beispielsweise zusätzlich durch geopolitische Konflikte beeinflusst. Doch welche Auswirkungen haben geopolitische Ereignisse wie der russische Angriffskrieg, die steigende Inflationsrate und das Risiko einer anbahnenden Rezession auf die verschiedenen Assetklassen?

Sven Kuhlbrodt, Leiter der Investoren­betreuung bei Baker Steel, nimmt im Online Seminar am 21. Februar die Implikationen für Edel- und Spezialmetalle unter die Lupe und betrachtet außerdem die Gründe für das wachsende Interesse an Edelmetallen wie Gold.

Wenn auch Sie wissen möchten, was die ersten Jahresergebnisse für den Rohstoff- und Minensektor 2023 verraten, dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an! Seien Sie am 21. Februar ab 18 Uhr live mit dabei, wenn ein Anlagespezialist einen umfassenden Überblick über aussichtsreiche Investitionschancen im Rohstoffsektor geben - es lohnt sich!

Ihr Experte im Online-Seminar

Sven Kuhlbrodt ist Managing Director der Generus Capital Unternehmens­beratung und Leiter der Investoren­betreuung bei Baker Steel. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Fonds­management­industrie (u.a. BlackRock, Fidelity Investments und Aquila Capital) und ist ausgebildeter Bankkaufmann und Anlageberater. Er hat Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Kommunikations­wissenschaft der Uni­versitäten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Emerson College Boston und Harvard University Cambridge. Er wird durch das Online-Seminar führen.

