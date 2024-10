Um 18 Uhr live: Private Equity - So investieren Sie in Erfolgsgeschichten abseits der Börse

Profi-Assets für Anleger

Während sich viele Privatanleger auf traditionelle Anlageformen wie Aktien und ETFs konzentrieren, setzen institutionelle Investoren, Family Offices und Stiftungen seit Jahrzehnten auf Private Equity, um ihr Portfolio zu diversifizieren und höhere Renditen zu erzielen. Heute Abend um 18 Uhr zeigt ein Online-Seminar, wie auch Sie als Privatanleger diese exklusive Anlageklasse nutzen können.

Private Equity ermöglicht es, das Portfolio zu diversifizieren und attraktive Renditen zu erzielen - jenseits der üblichen Börsenwerte. Daniel Meyer, Senior Client Investment Manager bei LIQID, erklärt im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr, warum Private Equity eine wertvolle Ergänzung für das Portfolio darstellt und wie mit LIQID Private Equity NXT bereits ab 10.000 Euro investiert werden kann. Mit Beispielen aus dem Portfolio wird aufgezeigt, wie führende Manager seit Jahren die Aktienmärkte übertreffen.





Teilnehmer erfahren, wie die Wertschöpfung im Private-Equity-Markt funktioniert, welche Chancen und Risiken die Anlageklasse bietet und wie Co-Investments genutzt werden können. Zudem wird im Online-Seminar erläutert, wie sich die Kosten eines Private Equity Investments zusammensetzen und welche Vorteile Privatanleger durch die Demokratisierung dieser Anlageklasse erwarten können.

Das Private-Equity-Seminar heute Abend um 18 Uhr richtet sich an erfahrene und renditeorientierte Anleger, die ihr Portfolio weiter diversifizieren möchten. Ein erfahrener Experte zeigt, wie die aktive Wertschöpfung im Private-Equity-Markt funktioniert, welche Erfolgsstrategien führende Manager verfolgen und wie Privatanleger davon profitieren können. Anhand ausgewählter Beispiele aus dem Portfolio von LIQID Private Equity NXT wird demonstriert, wie die besten Manager seit Jahrzehnten den Aktienmarkt übertreffen.

Dieses Online-Seminar wird Ihnen präsentiert von LIQID

Ihr Experte im Online-Seminar

Daniel Meyer ist Senior Client Investment Manager und Product Specialist bei LIQID. Seine Karriere begann er bei den Volks- und Raiffeisenbanken im Beratungsgeschäft. In den letzten vier Jahren war er als Produktmanager bei der Union Investment für nachhaltige Investmentfonds tätig. Er verfügt über einen Abschluss als Financial Consultant von der Frankfurt School of Finance, ist seit 2023 einer der ersten zertifizierten ESG-Analysten der EFFAS und angehender Chartered Financial Analyst (CFA).