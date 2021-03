B2B-Seminar: Weniger Aufwand, mehr Wert - mit LifeStrategy ETFs unkompliziert weltweit anlegen

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Seit 1975 verfolgt Vanguard ein Ziel: Anlegern die besten Chancen auf Anlageerfolg zu bieten. Jetzt hat Vanguard die LifeStrategy ETFs nach Deutschland gebracht: Die vier Vanguard LifeStrategy ETFs bieten Ihren Kunden einen kostengünstigen und vor allem unkomplizierten Zugang zu den globalen Märkten - für eine Gesamtkostenquote von nur 0,25% jährlich. Mit nur einem Multi-Asset ETF können Sie damit weltweit in Aktien und Anleihen anlegen. Die LifeStrategy ETFs gibt es in vier verschiedenen Gewichtungen und damit passend zu den unterschiedlichen Risiko- und Renditevorstellungen Ihrer Kunden. Wählen Sie eine Version aus, wir erledigen den Rest. Wie das geht, erfahren Sie am 1. April live um 11 Uhr im Online-Seminar.

Vanguard LifeStrategy ETFs verkörpern dabei die vier Grundprinzipien erfolgreicher Vermögensanlage: Klare und realistische Ziele setzen, breit streuen, Kosten minimieren und langfristig planen. Mit den ETFs vertrauen Sie auf das Ergebnis der globalen Vernetzung von Vanguard, fast fünf Jahrzehnte Knowhow und einer genossenschaftlichen Struktur, die Anlegern die Sicherheit gibt, dass ihr Geld ausschließlich in ihrem Sinne verwaltet wird. Sie möchten mehr dazu erfahren? Im B2B-Seminar am 1. April erhalten Sie exklusive Einblicke zu den Vanguard LifeStrategy ETFs.

Lorand Soha und Moritz Schüßler, beide Kundenbetreuer für Finanzberater und institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich, zeigen Ihnen in diesem B2B-Seminar am 1. April die Vorteile dieser vier unkomplizierten Multi-Asset-ETFs für den Aufbau eines global diversifizierten Aktien- und Anleihe-Portfolios.

Ihre Experten

Lorand Soha betreut bei Vanguard institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Zuvor war er zwischen 2010 und 2018 bei einer deutschen Fondsgesellschaft für die Verwaltung von globalen Multi Asset Fonds verantwortlich und betreute dort sowohl institutionelle als auch Retailkunden, zuletzt als Senior Portfolio Manager. Davor war er als Analyst im Asset Allocation Team eines Single Family Office in Wien tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung im Asset Management. Lorand Soha hält ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Universität Passau und einen M.Sc. in Economics der Corvinus University of Budapest. Zudem hält er die Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und Certified Financial Planner (CFP).

Moritz Schüßler ist Sales Associate und betreut Finanzberater und Direktbanken in Deutschland und Österreich. Er kam Ende 2018 zu Vanguard und hat zuvor im Kapitalmarktteam einer großen deutschen Bank gearbeitet.

