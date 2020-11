Online-Seminar heute live um 18 Uhr: Reich in den Ruhestand - die beste Vorsorge-Strategie am Kapitalmarkt

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Zinsen noch lange auf einem historischen Tiefstand gehalten werden. Das bedeutet: Durch die Inflation verlieren Sie mehr Geld, als Sie durch die Zinsen hinzugewinnen. Die Altersvorsorge wird dadurch besonders problematisch. Sicherlich haben Sie sich schon mal folgende Fragen gestellt: Wie sorge ich für meine Zukunft vor? Wie schaffe ich es, im Alter finanziell unabhängig zu sein? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen?

Im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr geht Börsenprofi Fabian Knigge auf genau diese Fragen ein und zeigt Ihnen die Welt der digitalisierten Vermögensverwaltung. Er erläutert, wie Sie dank innovativer Technologien sicher für Ihren Ruhestand vorsorgen. Zusätzlich geht er auf führende Kapitalmarktforschung ein und zeigt, wie Sie mit der Kombination aus Innovation und Wissenschaft hohe Renditen zu niedrigen Kosten erzielen können.

Der Börsenprofi Fabian Knigge wird Ihnen außerdem erklären, weshalb gerade jetzt die optimale Zeit ist, die private Altersvorsorge mit einer digitalen Geldanlage zu regeln. Er wird heute im Online-Seminar darauf eingehen, welche Rolle die demografische Entwicklung dabei spielt. Wie beeinflusst die steigende Lebenserwartung unsere Altersvorsorge? Wie entwickeln sich die Rentenniveaus in den nächsten 40 Jahren? Der Experte vergleicht die Kosten von Versicherungsverträgen für die Altersvorsorge mit einer Anlage am Kapitalmarkt. "Die richtige Strategie kann zu einem sorgenfreien Lebensabend führen", so Fabian Knigge im Vorgespräch. "Ich zeige Ihnen anhand von aktuellen Daten, warum Sie auch jetzt mit dem Sparen für Ihre Altersvorsorge beginnen sollten und welche Rolle Diversifikation dabei spielt."

Ihr Experte

Fabian Knigge leitet aktuell als Chief Investment Officer den Bereich Investment & Wealth Management bei Ginmon. Vor seiner Zeit bei Ginmon war Knigge im Portfolio Management bei Union Investment tätig, wo er im Bereich Aktien Europa die Coverage von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Skandinavien innehatte. Fabian Knigge hält einen Masterabschluss in Finance von der Bocconi-Universität Mailand und ist ein CFA Charterholder.

