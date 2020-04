Experten-Webinar: Investieren wie ein Digitalunternehmer

Das Internet und die daraus entstandenen Technologieunternehmen sind ein großer Bestandteil unserer wirtschaftlichen Zukunft, da dieser Markt ein hohes Wertsteigerungspotenzial besitzt. Internetunternehmer Jan Beckers, der selbst über 20 Unternehmen gegründet hat und seit vielen Jahren am Aktienmarkt investiert, setzt diese Kombination aus Aktienwissen und einem tiefgehenden Verständnis von Internetunternehmen erfolgreich bei BIT Capital um. Im Experten-Webinar gibt er Ihnen als Anleger Einblicke, wie auch Sie von diesem Wissen profitieren können.

Im Experten-Webinar am 29. April zeigt Jan Beckers, wie aus Branchenkenntnissen, einer soliden Fundamentalanalyse und innovativer Datenauswertung eine nachhaltige Rendite erzielt werden kann. "An dieser Stelle gibt es eine gewisse Marktlücke. Es gibt nicht viele Investoren, die Internet-Geschäftsmodelle tiefgreifend verstanden haben, schon lange beobachten und gleichzeitig auch die Aktienmärkte sehr gut verstehen", sagte Jan Beckers im Vorgespräch.

"Durch unseren Fokus auf Internet-Geschäftsmodelle, können wir viel spezifischer die wesentlichen Erfolgsmerkmale herausarbeiten. Wir haben insofern einen Ansatz, bei dem wir stärker auch in nicht-finanzielle Details der Unternehmen reinschauen", so Jan Beckers weiter. "Zusätzlich arbeiten wir mit externen Datenquellen, die uns gerade in dieser Kategorie von Unternehmen wichtige Einblicke liefern. Das ist sicherlich etwas, das fast kein anderer Fonds in dieser Form umsetzt", fügt der Unternehmer hinzu.

Im Webinar am 29. April gibt Ihnen Jan Beckers Einblicke in die Anlagestrategie von BitCapital und zeigt Ihnen, wie Sie auf die nächsten großen Gewinner der Internetwirtschaft setzen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Jan Beckers ist ein deutscher Serienunternehmer und Internet-Investor. Er hat unter anderem Absolventa, Fyber, finleap, Heartbeat Labs und IONIQ Group gegründet und in der Frühphase in Delivery Hero und bereits vor dem Börsengang in Facebook und Linkedin investiert. Im Jahr 2014 gewann er den "EY Entrepreneur of the Year Award Germany". Als Executive Chairman der IONIQ Group ist er unter anderem für die Strategie, Investments und strategische Partnerschaften mit verantwortlich. Aktuell ist er Gründer des branchenspezifischen Asset-Managers BIT Capital.

