Online-Seminar: Ruhestand - wer ihn sich wann und wie erlauben kann

"Nein, selbstverständlich nicht!", sagt Christian Lange vom VZ VermögensZentrum. Der Ruhestand sei für den Deutschen genauso wie für den Franzosen ein Ziel, auf welches gerne und lange hingearbeitet wird. "Der Vorruhestand ist auch hierzulande ein wichtiges Thema", so Christian Lange weiter.

Im Online-Seminar am 20. Januar lädt der zertifizierte Finanzplaner Sie dazu ein, sich dem Thema Ruhestandsplanung systematisch und konzeptionell zu nähern. Erfahren Sie in rund 60 Minuten, wie Sie Ihre eigene Finanz- und Ruhestandsplanung aufbauen und welche Fallstricke es dabei zu beachten gilt.

» Jetzt anmelden und Profitipps zur Ruhestandsplanung erhalten!

"Um den Ruhestand zu erreichen, ist Planung, Disziplin und Weitsicht erforderlich", sagt Christian Lange. Der Finanzprofi beschäftigt sich mit dieser Konzepterstellung als Geschäftsleiter beim VZ VermögensZentrum täglich. Seit über 20 Jahren.

An diesem Erfahrungsschatz möchte Sie Christian Lange am 20. Januar ab 18 Uhr teilhaben lassen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung:

Wie sieht ein intelligenter Vermögensaufbau aus?

Worauf sollten Sie als Anleger bei der Ruhestandsplanung achten?

Welche Rolle spielt ein ETF-Sparplan beim Vermögensaufbau?

Als unabhängiger Honorarberater und Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln beschäftigt sich das VZ VermögensZentrum seit 25 Jahren mit dem Thema Geldanlage. Im Rahmen des Webinars erhalten Sie wertvolle Tipps, um Ihre finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie am kommenden Montag ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Ihr Experte im Online-Seminar

Christian Lange berät und betreut seit 20 Jahren fürs VZ VermögensZentrum anspruchsvolle Privatkunden bei verschiedensten Finanzthemen. Als Certified Financial Planner (CFP) hat er sich der ganzheitlichen Beratung auf Honorarbasis und der Vermögensverwaltung verschrieben. Christian Lange verantwortet die Tätigkeiten des VZ in Süddeutschland und ist Mitglied der Geschäftsleitung.





Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

