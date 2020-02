Krypto-Webinar: Das Comeback des Bitcoins und wie Sie davon profitieren können!

Der Bitcoin-Kurs hat seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent zugelegt. Doch nicht nur deswegen steht die wohl bekannteste Kryptowährung plötzlich wieder im Fokus der Anleger. Im Mai steht das dritte "Halving" der größten Kryptowährung an - bei diesem Ereignis wird das Bitcoin-Angebot verknappt. Historisch gesehen hat sich der Bitcoin-Kurs nach einem solchen Halving stark erhöht. Für Anleger könnte der Bitcoin also im laufenden Jahr besonders große Chancen bieten.

Doch wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Welche Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen gibt es überhaupt? Und wie können Sie am besten vom Bitcoin-Comeback profitieren? Antworten rund um "Kryptos" gibt es im Online-Seminar am 25. Februar. Ab 18 Uhr tauchen Heiko Geiger von der Bank Vontobel und Benjamin Feingold von Feingold Research tief in die Welt der digitalen Währungen ein. Die beiden Kryptospezialisten gehen unter anderem der Frage nach, wie sich Bitcoin, Ethereum & Co. am besten in ein ausgewogenes Depot integrieren lassen.

» Jetzt anmelden und mehr über die Chancen von Kryptowährung erfahren erfahren!

Benjamin Feingold geht am 25. Februar im Detail darauf ein, was digitale Währungen überhaupt sind, was Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. für Anleger so spannend macht und welche Zukunft Kryptowährungen grundsätzlich bevorstehen könnte. Derivateprofi Heiko Geiger stellt das neue Krypto-Portfolio von Vontobel vor, das Anfang 2020 auf Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple und Litecoin ins Leben gerufen wurde.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 25. Februar ab 18 Uhr live mit dabei, wenn die zwei Kryptospezialisten einen umfassenden Überblick über aussichtsreiche Investitionschancen bei Bitcoin & Co. geben - das sollten Sie nicht verpassen!

» Hier klicken und am kostenlosen Krypto-Webinar mit Heiko Geiger und Benjamin Feingold teilnehmen!

Ihre Experten im Webinar

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research.

Heiko Geiger leitet den Bereich Flow Products Development bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über langjährige Börsenerfahrung. Heiko Geiger kennt sowohl Banken als auch Börsen von innen wie von außen. Vor seiner Zeit bei Vontobel war er im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com