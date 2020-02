Online-Seminar: Lithium, Kobalt und Co. - so investieren Sie chancenreich in die Rohstoffe der Zukunft

Der digitale Wandel und der Fortschritt im technologischen Bereich gelingt nur mit Spezial- und Edelmetallen. Lithium, Kobalt, Graphit und Co. bilden die Basis für Netzausbau, Robotik, Künstliche Intelligenz und Batterietechnik. Der Erfolg moderner Technologien hängt maßgeblich von der zukünftigen Versorgung mit diesen und weiteren knappen Rohstoffen ab. "Damit entwickelt sich der Bereich der Elektro- und Technologiemetalle zu einem der spannendsten Sektoren für Investoren", sagt Mark Burridge, Fondsmanager bei Baker Steel.

Wie können Sie als Anleger am besten von diesem Wachstumsmarkt profitieren? Im Online-Seminar erklärt der Rohstoff-Spezialist, welche Schlüsselfaktoren für den Rohstoffsektor 2020 relevant sind, welche Produkte das größte Aufwärtspotenzial für Sie als Anleger bereithalten und wie Sie mit den Rohstoffen der Zukunft attraktive Renditen erzielen können.

» Jetzt anmelden und mehr über die Chancen bei Lithium, Kobalt und Co. erfahren!

"Die Aussichten für den Rohstoffsektor sind im Jahr 2020 positiv", verrät Mark Burridge. "Auch das makroökonomische Umfeld scheint die steigenden Rohstoffpreise zu unterstützen." Der Fondsmanager nimmt am 13. Februar ab 18 Uhr verschiedene Rohstoffe näher in den Blick und betrachtet außerdem chancenreiche Rohstoff-Unternehmen wie Minenbetreiber, die von der Entwicklung im laufenden Jahr besonders profitieren könnten.

Unterstützt wird Mark Burridge im Online-Seminar von Sven Kuhlbrodt, Leiter der Investorenbetreuung bei Baker Steel, sowie von Investmentberater James Hayter. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie mit dabei, wenn die zwei Anlagespezialisten einen umfassenden Überblick über aussichtsreiche Investitionschancen im Rohstoffsektor geben - es lohnt sich!

» Hier klicken und am Online-Seminar mit Rohstoff-Experte Mark Burridge teilnehmen!

Ihre Experten im Webinar

Mark Burridge ist seit 2017 Managing Partner and Fondsmanager des Bakersteel Precious Metals Fund. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Metall- und Minenindustie, inklusive technischer Positionen bei Barrick Gold sowie Management- und Vorstandspoitionen bei verschiedenen Minenbetreibern. Mark Burridge ist ein CFA Charterholder und hat fünf Jahre als Analyst bei Merrill Lynch den Sektor Gold und andere Metalle betreut. Darüber hinaus hat der Fondsmanager einen Abschluss in Minengeologie der Royal School of Mines, Imperial College London.

Sven Kuhlbrodt ist Managing Director der Generus Capital Unternehmens­beratung und Leiter der Investoren­betreuung bei Baker Steel. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Fonds­management­industrie (u.a. BlackRock, Fidelity Investments und Aquila Capital) und ist ausgebildeter Bankkaufmann und Anlageberater. Er hat Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Kommunikations­wissenschaft der Uni­versitäten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Emerson College Boston und Harvard University Cambridge. Er wird durch das Online-Seminar führen.

