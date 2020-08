Experten-Seminar: Wichtigste Ressource der Erde - wie Sie von Investitionen in Wasserversorgung profitieren können

Rund ein Viertel der Menschheit lebt in einem Staat, der von akutem Wassermangel bedroht ist. Viele davon liegen im Nahen und Mittleren Osten, doch auch Deutschland ist zunehmend betroffen. Denn Begriffe wie "Rekordhitze" und "Jahrhundertsommer" fallen immer wieder und Temperaturen über 35 Grad sind hierzulande keine Seltenheit mehr - das bringt Probleme mit sich. Durch die andauernde trockene Hitze geht vielen Gemeinden das Trinkwasser aus. Diskussionen über die Verteilung und den Gebrauch der wichtigsten Ressource entfachen auch im Sommer 2020 erneut.

In Zukunft muss sich ganz Europa zunehmend mit dem Thema Wasserknappheit beschäftigen. Aber ob das Wasser ausgeht, hängt davon ab, wie schnell und effektiv gehandelt wird. Um diesem Problem entgegenzuwirken, sind dringend Investitionen in Forschung, Installation und Modernisierung notwendig - und das kann auch Anlegern spannende Möglichkeiten eröffnen. Im Online-Seminar am 25. August um 18 Uhr erklären die Experten Thomas Trsan und Heiko Geiger, wie Sie mit Ihrer Investition einen Beitrag dazu leisten können.

Durch Investitionen in Unternehmen, die innovative Lösungen zur Bekämpfung der Wasserknappheit und Wasserverschmutzung entwickeln, können Anleger nicht nur Gutes für die Menschen tun, sondern auch von positiven Entwicklungen profitieren. Doch welche Unternehmen verfolgen in diesem Bereich besonders gute Ansätze oder sind schon in der Praxis weit vorangeschritten? Diese Fragen werden im Online-Seminar am 25. August um 18 Uhr beantwortet. Denn es gibt mittlerweile nicht nur die Möglichkeit, in einzelne Unternehmen zu investieren, sondern gleich in einen ganzen Index - den Vontobel Aqua Index.

Der Vontobel Aqua Index beinhaltet insbesondere Aktien von Unternehmen, die im Bereich Wasser tätig sind und die von wasserbezogenen Trends profitieren könnten. Die Auswahl umfasst dabei Unternehmen aus drei Themengebieten: Wasserentnahme und -speicherung, Wasserinfrastruktur sowie effektive Wassernutzung. Die Experten Geiger und Trsan erklären Ihnen im Online-Seminar am 25. August nicht nur, nach welchen Kriterien die Unternehmen in den Vontobel Aqua Index aufgenommen werden, sondern zeigen Ihnen auch, welche Perspektiven in diesem Markt stecken - und welche Vorteile Sie als Anleger dadurch haben könnten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Heiko Geiger leitet den Bereich Flow Products Distribution bei der Bank Vontobel Europe AG. Er ist seit über 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über langjährige Börsenerfahrung. Heiko Geiger kennt sowohl Banken als auch Börsen von innen wie von außen. Vor seiner Zeit bei Vontobel war er im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

Thomas Trsan ist seit 2010 bei Vontobel tätig und ist ESG & Impact Investing Specialist und Senior Investment Manager einzelner nachhaltiger Mandate sowie Lead Manager aktiv verwalteter thematischer ESG-Zertifikate mit Bezug zu ökologisch und sozial nachhaltigen Anlagethemen. Davon wurde das Zertifikat auf den "Aqua Index" mit dem Swiss Derivative Award 2020 als "Bestes ESG-Produkt" ausgezeichnet. Er ist zudem Mitglied des Vontobel Sustainability Committee und des Vontobel ESG Investment Governance Committee.

