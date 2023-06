Online-Seminar: Meistern Sie die Kunst der Chartanalyse - Entdecken und Nutzen wichtiger Chartformationen für Ihr Portfolio

Erfahren Sie im Online-Seminar am 13. Juni, was hinter den geheimnisvollsten Begriffen der Charttechnik steckt. Dreiecke, Rechtecke, SKS-Formationen, Flaggen, Wimpel und Keilformationen werden in diesem Webinar aufgeschlüsselt und verständlich gemacht. Sie werden lernen, diese Formen zu erkennen und zu interpretieren, um effektive Handelsstrategien zu entwickeln.

» Verpassen Sie nicht diese Chance, um Ihr Wissen über den Börsenhandel essenziell zu vertiefen!

Lernen Sie, wie Sie diese Chartformationen erfolgreich beim Handel mit Aktien, Währungen und Rohstoffen nutzen können. Sie werden Strategien und Taktiken kennenlernen, die es Ihnen ermöglichen, diese Formationen zu Ihrem Vorteil zu verwenden, um profitable Entscheidungen zu treffen und Ihr Risiko zu minimieren. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Ihre Handelsfähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben. Melden Sie sich noch heute für das Online-Seminar am 13. Juni ab 18 an!

» Sichern Sie sich jetzt noch Plätze, um beim Online-Seminar am 13. Juni um 18 Uhr live dabei zu sein!

Entdecken Sie im kostenfreien Online-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene am 13. Juni, wie Sie mithilfe von charttechnischen Formationen Kursziele bestimmen können. Dies ist ein entscheidender Aspekt beim Aufbau einer soliden Handelsstrategie und eines effektiven Risikomanagements. Am Ende des Webinars werden Sie mit dem Wissen ausgestattet sein, Kursziele zu bestimmen und entsprechende Handelsentscheidungen zu treffen, um Ihre Investitionen zu schützen und zu vermehren.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Online-Broker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

