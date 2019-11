Trading-Webinar: Wie sich Trader für 2020 positionieren und warum Sie dividendenstarke IT-Aktien im Blick haben sollten

Das Börsenjahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Für Anleger ist es also an der Zeit, das eigene Portfolio auf den Jahreswechsel vorzubereiten. Doch wie gehen Sie persönlich dabei am besten vor? Auf welche Aktien sollten Sie jetzt setzen? Und wie positionieren sich jetzt die Profis?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im finanzen.net-Webinar am 4. Dezember. Jürgen Schmitt, Trading-Experte und unter anderem Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", nimmt die aktuelle Situation an den Aktienmärkten unter die Lupe. Darüber hinaus gibt der leidenschaftliche Börsianer einen fundamentalen Ausblick auf das Börsenjahr 2020. Er zeigt auf, was Sie von professionellen Tradern lernen können, wie Sie deren Anlagestrategie besonders einfach kopieren können und welche Dividendentitel aus der IT-Branche Sie jetzt im Blick haben sollten. Melden Sie sich hier zu diesem exklusiven Trading-Webinar an und nehmen Sie am 4. Dezember um 18 Uhr daran teil - selbstverständlich kostenlos!

» Hier klicken und kostenlos zum Experten-Webinar anmelden!

Im Online-Seminar gibt Jürgen Schmitt nicht nur einen fundamentalen Ausblick auf die nächsten Monate, er stellt Ihnen auch seine persönliche Tradingstrategie auf eToro vor. Mit seinem langfristig orientierten Portfolio investiert er unter anderem in die dividendenstarken Aktien von JD.com und Cisco.

"Ich führe den Webinarteilnehmern im Detail vor, warum ich auf IT-Aktien setze und weshalb meine konservative Anlagestrategie so erfolgreich ist", sagte Jürgen Schmitt im Vorgespräch. "Außerdem zeige ich, wie Anleger ganz einfach vom Wissen der Profis profitieren können."

Unterstützt wird Jürgen Schmitt im Online-Seminar am 4. Dezember von Michal Almekias, die Ihnen als Webinarteilnehmer die Social-Trading-Plattform eToro vorstellen wird. "Social Investing heißt für uns, dass alle Anleger miteinander interagieren und sich gemeinsam über die Märkte austauschen können", so die Trading-Spezialistin. "Davon können Sie als Anleger profitieren."

» Melden Sie sich hier zum fundamentalen Ausblick an und profitieren Sie vom Insider-Wissen der Profis!

Ihr Experte im Webinar

Jürgen Schmitt ist leidenschaftlicher Börsianer und seit vielen Jahren Chefredakteur von "Der Börsenspiegel", von "Aktien-Monitor" und von "Das Top-10-Depot". Der studierte Diplom-Betriebswirt war von 2006 bis 2013 unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Technologie-Holding MAX21 AG. Seit 2016 ist er Geschäftsführer der JS Media GmbH.

Michal Almekias ist zertifizierte Makro- und Gesundheitsökonomin und absolvierte Ihr Studium in Ihrer Heimatstadt Berlin. Aufgrund Ihrer kulturellen Herkunft beherrscht Frau Almekias zwei weitere Fremdsprachen, Hebräisch und Englisch, welche Sie international beim Austausch mit Finanzunternehmen nutzen konnte. Aufgrund Ihrer internationalen Erfahrungen und Ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten, setzte Sie sich intensiv als Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte mit Investment- und Workflow-Strategien von Unternehmen auseinander. Zusätzlich betreute, verwaltete und erweiterte sie Kundenstämme. Michal Almekias begann bei eToro als Account-Managerin und betreute ihre Kunden mit höchster Qualität. Ihre Aufgabenbereiche zeichneten sich in Risiko- und Portfoliomanagement, Marktanalysen und Finanzkontrollen aus. Heute ist Michal Almekias German Content Specialist (Marketing) bei eToro und ist in der Öffentlichkeitsarbeit für den DACH-Bereich tätig.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Bro Crock / Shutterstock