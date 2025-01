Teil 3

Für Kunden der onvista bank stellt sich die Frage, wie ein Depotübertrag möglichst reibungslos und ohne Verzögerungen abläuft. Wir erläutern, wie ein Wechsel einfach und unkompliziert erfolgen kann.

Beim Depotwechsel werden Wertpapiere von einer Bank zur anderen übertragen. Innerhalb Deutschlands ist dieser Depotübertrag in der Regel gebührenfrei; nur bei im Ausland verwahrten Wertpapieren können Kosten anfallen, die Banken an Kunden weitergeben dürfen.

Für den Übertrag reicht meist ein unterschriebenes Formular, das an die bisherige Bank gesendet wird. Einige Online Broker, wie finanzen.net ZERO, ermöglichen den Depotübertrag zudem bequem online: Nach Eröffnung des neuen Depots geben Kunden ihre alte Bankverbindung an und wählen aus, ob das gesamte Depot oder nur einzelne Positionen übertragen werden sollen.

Der nachstehende Screenshot verdeutlicht diesen Prozess am Beispiel von finanzen.net ZERO.

Nach dem abgeschlossenen Online-Depotübertrag werden die Wertpapiere automatisch im neuen Depot eingebucht. Kunden können das Portfolio dann beim neuen Online Broker verwalten. Der Übertrag kann einige Tage bis zu zwei Wochen dauern; bei inländischen Standardwerten erfolgt der Übertrag oft schneller, während bei ausländischen oder weniger gängigen Papieren längere Bearbeitungszeiten entstehen können. Bei modernen Anbietern können Anleger diesen Prozess über das Kundenportal verfolgen.

Im nächsten Artikel erläutern wir, was onvista bank-Kunden bei einem Wechsel zum "Kostensieger" der Stiftung Warentest erwartet.1

