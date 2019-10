Trading-Webinar: Mit Trendfolgestrategie erfolgreich auf deutsche Aktien setzen - so geht's!

Mit der Trendfolgestrategie folgen Anleger der alten Börsenweisheit "The trend is your friend" und setzen auf bestehende sowie bereits erkennbare Kurstrends. Das größte Problem für die meisten Privatanleger: Woran ist ein Trend zu erkennen und wie ist dann zu reagieren?

Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema Trendfolge gibt Roman Kurevic im Online-Seminar am 17. Oktober. Der Vollbluttrader setzt seit vielen Jahren erfolgreich auf die Kurstrends deutscher Aktien, seit 2012 hat er so den Wert seines Portfolios mehr als verdoppelt. Melden Sie sich jetzt zu diesem kostenlosen Trading-Webinar an - los geht's am Donnerstag um 18 Uhr.

Roman Kurevic bildet mit seinem wikifolio "Turopoldi DOGAHILO" Aktien aus einem vorher definierten Indexuniversum ab. "Im Mittelpunkt meiner Handelsstrategie stehen die Titel aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX", so der Trader im Vorgespräch. "Im Webinar am Donnerstag werde ich meinen Trendfolgestil Schritt für Schritt erläutern und Ihnen als Anleger exklusive Tipps zur Trenderkennung liefern."

Freie Gelder, die nicht in der Trendfolgestrategie angelegt sind, investiert der Vollbluttrader übrigens in verschiedene systematisierte Handelsmodelle, die er mithilfe von Hebelzertifikaten umsetzt. "Den Entry, die Positionsgröße und den Exit gibt ein Algorithmus vor", so Roman Kurevic weiter. "Im Online-Seminar werde ich auch das im Detail erklären."

Roman Kurevic wird bei seinem Vortrag unterstützt von wikifolio-Kundenbetreuer Nikolaos Nicoltsios. Er gibt Ihnen unter anderem Tipps, wie Sie als Anleger grundsätzlich von erfolgreichen Tradern profitieren können. "Webinarteilnehmer können sich gern im Vorfeld der Veranstaltung auf wikifolio registrieren oder die Trader-Suche von wikifolio nutzen", sagte Nikolaos Nicoltsios mit Blick auf das Live-Event am 17. Oktober.

Ihre Experten im Online-Seminar

Roman Kurevic besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Nostrohandel, im Asset-Management und im Vertrieb bei verschiedenen Banken. Seine Spezialgebiete sind der deutsche Aktienmarkt, der Rhostoffsektor und die Entwikclung systematisierter Handelsmodelle. Seit 2012 handelt er mit "Turopoldi DOGAHILO" öffentlich für Jedermann einsehbar auf wikifolio.

Nikolaos Nicoltsios ist bei wikifolio.com im Business Development und dort als Ansprechpartner für Vermögensverwalter, Medienunternehmen und Broker zuständig. Der gelernte Wirtschaftsingenieur hat sich bereits seit seiner Studienzeit mit dem Börsenhandel beschäftigt und später auf die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen spezialisiert. Nach der ZZ Vermögensverwaltung und der Privatbank Gutmann hat er bei der Credit Suisse seine Erfahrung weiter ausbauen können. Seit 2012 ist er außerdem Trainer für Technische Analyse an der Wiener Börse Akademie.

