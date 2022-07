B2B-Seminar: Gold und Nachhaltigkeit - Wie passt das zusammen?

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Investoren haben es aktuell immer schwerer. Denn im Mai 2022 stieg die Inflation auf 7,9 Prozent, ein Höchstwert seit der Wiedervereinigung. Als Hauptursache gelten nach wie vor die Preiserhöhungen bei den Energieprodukten - mitunter getrieben durch die anhaltende Kriegs- und Krisensituation. Doch wie rettet man jetzt das eigene Vermögen: Gold, Immobilien oder doch lieber Aktien?

Gold gilt in Notlagen als sichere Wertanlage, obwohl es keine Zinsen, Gewinne oder Dividenden abwirft. Das spiegelt sich auch in der Widerstandsfähigkeit des Goldkurses wider: Investoren setzen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf sichere Anlagen und erhoffen sich von dem Edelmetall einen Inflationsschutz. Im März 2022, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, stieg der Goldpreis im Euroraum auf ein Allzeithoch von rund 1880 Euro. Wie Sie Ihr Depot mit Gold absichern können und ob sich eine Investition jetzt noch lohnt, erfahren Sie im B2B-Seminar am 19. Juli um 14 Uhr.

Sei es mit einem Investment in das Edelmetall selbst oder indirekt über den Kauf der Aktien von Goldminenbetreibern - Gold können Sie sich auf verschiedene Arten ins Portfolio holen. Doch was machen Anleger, für die Nachhaltigkeit im Depot ebenso wichtig ist? Investmentprofi Andre Voinea von HANetf beantwortet im B2B-Seminar am 19. Juli um 14 Uhr Ihre Fragen und erklärt exklusiv wie ESG-Kriterien auch auf Goldminen angewendet werden und warum Sie auf recyceltes Gold setzen sollten..

Im B2B-Seminar am 19. Juli erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihr Experte im Online-Seminar

Andre Voinea ist Leiter der DACH-Region bei HANetf. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf ETFs und indexbasierten Investments. Vor seiner Anstellung bei HANetf war er in verschiedenen Rollen bei FTSE Russel, ETF Securities und Nomura tätig.

