Online-Seminar: Die Digitalisierung des Einzelhandels ist unvermeidlich - und hoch lukrativ.

Mobile ist mittlerweile überall - ob in unserer Tasche, am Handgelenk oder im Haushalt. Das 21. Jahrhundert ist zu einer mobilen Welt geworden und das Smartphone liegt permanent in greifbarer Nähe. Mittlerweile nutzen auch immer mehr Menschen ihr Handy zum Bezahlen. Mobile Payment wird als Megatrend der nächsten Jahre gehandelt. 2018 betrug das Marktvolumen rund 600 Milliarden US-Dollar. 2026 soll es Schätzungen zufolge über 6.000 Milliarden US-Dollar liegen. Stand heute würde dies eine jährliche Wachstumsrate von über 25 Prozent bedeuten.

Vor vier Jahren begann die Entwicklung und die technische Umsetzung der Plattform Hamster. Durch die Auswirkungen von Covid-19 und den dadurch verursachten Lockdowns, die gravierende Folgen für den Einzelhandel haben, ist das Thema der Förderung und des Erhaltens lokaler Strukturen omnipräsent. "Die Digitalisierung des Einzelhandels ist für die Mehrzahl von Händlern weder finanziell noch praktisch darstellbar. Hamster bietet eine ausgereifte Lösung, die perfekt in das aktuelle Marktumfeld passt", sagte Hendrik Atzert im Vorgespräch mit Blick auf das Experten-Seminar am 24. Februar.

Ihr Experte

Hendrik Atzert ist einer der drei Gründer von "Hamster". Als Unternehmer verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich von Start-ups, der Unternehmensstrukturierung, Projektfinanzierung und im Projektmanagement. Seine Expertise liegt unter anderem im Verständnis von Märkten und Marktstrukturen sowie deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Mit diesem Wissen hat sich Herr Atzert vor 4 Jahren - lange Zeit vor der Corona Pandemie mit den bekannten negativen Auswirkungen für den lokalen Handel - gemeinsam mit Partnern und Co-Investoren auf die Entwicklung der "Hamster-Plattform" konzentriert.Ziel dieser Entwicklung war es, eine wirtschaftlich überzeugende Lösung für den lokalen Handel zu schaffen und damit einen Beitrag zur Erhaltung wichtiger regionaler Strukturen zu leisten.

