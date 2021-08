Online-Seminar: Social-Trading - wie Sie direkt von den Erfolgen der Top Trader profitieren können

Social Trading ist eine Investitionsform, die es Ihnen als Anleger ermöglicht, das Handelsverhalten von Gleichgesinnten und erfahrenen Händlern zu beobachten. Sie können die Anlagestrategien durch Kopier- oder Spiegelhandel verfolgen. Dafür ist nur wenig Erfahrung auf dem Börsenparkett nötig. Das Weltwirtschaftsforum beschreibt Social Trading als kostengünstige, anspruchsvolle Alternative zu traditionellen Vermögensverwaltern.

Mit Social Trading können Sie als Anleger also die Strategien von Top Tradern nicht nur beobachten, sondern diese auch schnell und einfach kopieren. Doch wie partizipieren Sie an den hohen Gewinnen der Top Trader und wie identifizieren Sie die Besten der Besten? Im Online-Seminar am Montag um 18 Uhr zeigt Social Trading-Profi Bastian Priegnitz, wie Sie die Trading-Profis finden und deren Gewinne zu Ihren Gewinnen machen.

Bastian Priegnitz erklärt im Online-Seminar, wie Sie als Anleger Social Trading-Plattformen erfolgreich nutzen. Dabei wirft er einen genaueren Blick auf die Social Trading-Plattform von Zulu Trade und geht unter anderem auf folgende Fragen ein:



Wie identifizieren Sie Top Trader?

Worauf müssen Sie beim Social Trading achten?

Welche Kennzahlen sind von besonderer Bedeutung?

Wie können Sie sich an die Fersen der besten Social Trader heften und von deren Erfolg profitieren?

Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Trading-Webinar am 6. September! Sie erhalten darüber hinaus wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie mit Social Trading erfolgreich sein können. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Ihre Experten im Online-Seminar

Bastian Priegnitz gehört zur neuen Generation der Handelsspezialisten. Als gelernter Finanzfachmann verfolgt er aufmerksam die sich ständig ändernden Innovationen im Bereich der Finanztechnologie, meistert sie und wendet sie dann in verschiedenen Handelsstrategien an. Er nutzt eine Mischung aus seiner mehrjährigen Erfahrung in diesem Bereich und den neuesten verfügbaren Technologien wie K.I., Sozial- und algorithmischen Handel, um die Erfolgsquote zu erhöhen.

Bildquellen: zvg