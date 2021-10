Online-Seminar: Kryptowährungen als Geldanlage - So können Sie investieren und profitieren!

Schwache Renditen treiben private Anleger ebenso wie Unternehmen um. Auf dem Girokonto ist bekanntlich nichts mehr zu holen. Alternativen sind gefragt. Kryptowährung ist die neue Asset-Klasse der Stunde. Doch wie können Sie in den Krypto-Handel einsteigen, ohne tatsächlich Coins zu besitzen? Ob Zertifikate oder Krypto-ETF: Möglichkeiten gibt es inzwischen viele. Welche Chancen sich damit für Sie als Anleger auftun, erfahren Sie im Online-Seminar am 28. Oktober.

Der Bitcoin hält sich wacker auf der 65.000 US-Dollar Marke. Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in den Krypto-Handel einzusteigen? Thomas Rappold und David Hartmann beleuchten im Online-Seminar am 28. Oktober nicht nur die aktuelle Situation an den Märkten, sie geben Ihnen als Anleger auch exklusive Tipps, wie Sie die Situation am besten für sich nutzen können.

"Kryptowährungen und Blockchain sind zentrale Bausteine einer kommerziellen digitalen Infrastruktur: Mit dem Smart Crypto Economy Index können Anleger nun über ein Anlageprodukt am neuen Megatrend Krypto teilhaben", erklärt Thomas Rappold, Investment Advisor für Vontobel, im Vorgespräch. Im exklusiven Online-Seminar am 28. Oktober ab 18 Uhr, erfahren Sie als Anleger, welche spannenden Anlagemöglichkeiten sich in den kommenden Wochen noch ergeben könnten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Thomas Rappold war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medien­informatik. Als Mitarbeiter der Strategie­gruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungs­gesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

David Hartmann ist bei Vontobel als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.

