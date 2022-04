ZERO & friends (Teil 8): Das sind die besten Technologie-Aktien. So investieren Sie erfolgreich!

» Hier zur praxisnahen Seminarreihe anmelden und von Trading-Profis lernen!

Börsianer trauen ihren Augen kaum. Der Markt schleicht sich an der "Wand der Sorgen" nach oben. Aktien aus vielen Branchen und Sektoren erklimmen neue Allzeithochs. Nur der Technologiesektor und zyklische Aktien sind eher schwach. Die Frage lautet hier: Wann greifen wir bei Tech-Aktien wieder zu?

TraderFox-CEO Simon Betschinger zeigt Ihnen im Trading-Seminar am 27. April, wie Sie chancenreiche Tech-Aktien finden und wie Sie in die Wertpapiere investieren können. Die Analysten von UBS stuften den Sektor auf "overweight" hoch. Sie gehen davon aus, dass sich der Sektor von den jüngsten Tiefstständen erholt habe und nun die Gewinn- und Umsatzwachstumsaussichten über denen der Werte im S&P 500 lägen.

"Ein Schlüssel zum Verständnis des Marktes ist: Die Situation an den Rohstoffmärkten dürfte sich im zweiten Halbjahr spürbar entspannen", sagt Simon Betschinger im Vorgespräch. Neue Handelsströme bilden sich zwischen Russland, China und Indien heraus. Das globale Rohstoffangebot wird sich nicht wesentlich verkleinern. Allerdings ändern sich die Lieferbeziehungen drastisch. Im Trading-Seminar am 27. April erfahren Sie, wie Sie von dieser Situation profitieren können!

Auch Simon Betschinger hat einige besonders chancenreiche Papiere in seinem Depot - und gibt Ihnen praxisnahe Einblicke. Im Live-Event am 27. April um 18 Uhr zeigt Simon Betschinger, wie Sie vom Tech-Markt profitieren können. Das Online-Seminar mit Simon Betschinger ist Teil 8 der Trading-Reihe ZERO & friends bei finanzen.net.

Ihr Experte im Trading-Seminar

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­Muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chartinformationen.

Bildquellen: SFIO CRACHO / Shutterstock.com