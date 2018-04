Je nach Marktentwicklung empfiehlt es sich bei Breakout-Bewegungen auf Aktien zu setzen, die sich trotz des jüngsten Marktcrashs weiterhin in klar definierten Aufwärtsbahnen bewegen. Hier kommt das Kriterium "Trend" ins Spiel. "Mit Hilfe des 'Trend-Scans' können wir uns im Trading-Desk sofort anzeigen lassen, ob und seit wievielen Tagen ein Aufwärtstrend Bestand hat", sagt Profi-Trader Marc Schumacher.

Wie auch Sie mit Hilfe des finanzen.net Trading-Desks Trends und Situationen für Neueinsteige erkennen können, führt Schumacher im Trader-Stammtisch am Donnerstag vor. Er blickt dabei vor allem auf zwei Entwicklungen:

Welche Aktien sind erst vor kurzem in eine langfristige Aufwärtstrendstruktur eingetreten?

Welche Aktien bewegen sich schon seit Jahren aufwärts?

» Jetzt kostenlos zum Trader-Stammtisch anmelden!

"Insbesondere als Anfänger empfiehlt es sich, den Fokus auf Aktien zu legen, die sich in etablierten Aufwärtstrendstrukturen befinden", so der Profi-Trader im Vorgespräch. "Die langfristigen Trendkräfte sind auf Ihrer Seite. Sie handeln mit dem Trend und nicht gegen den Trend und vermeiden damit bereits 90 Prozent der Fehler."

Im Trader-Stammtisch am Donnerstag wird Schumacher gemeinsam mit den Webinar-Teilnehmern die Märkte nach aussichtsreichen Big Picture-Formationen screenen, also auf den übergeordneten Chartverlauf blicken und neue Trading-Chancen aufspüren. "Wichtig ist, dass wir mit klar definierten Risikotoleranzen arbeiten", so der Profi-Trader weiter. "Demgegenüber sollte immer ein überproportionales Ertragspotential stehen, also ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis." Melden Sie sich jetzt zu diesem Online-Seminar an und nehmen Sie bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil.

Der Trader-Stammtisch

Im digitalen Trader-Stammtisch von TraderFox, einem Tochter­unternehmen von finanzen.net, besprechen die beiden Profi-Trader Simon Betschinger und Marc Schumacher Woche für Woche live die Themen, die sich Trader und aktive Anleger Tag für Tag stellen: Welche Aktien bieten besondere Chancen? Wo wurden gerade Kauf- oder Verkaufs­signale ausgelöst? Und welche Trading-Strategien weisen aktuell über­­durch­schnittliche Trefferquoten auf? Die Trader nutzen hierzu die kostenlose Börsensoftware Trading-Desk.

