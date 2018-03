Online-Seminar: Diese Geldanlagen sind zur Ruhestandsfinanzierung geeignet

Können Sie sich leisten, mit 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen? Ja, das ist möglich, wenn Sie das richtige Anlagekonzept verfolgen! Christian Lange vom VZ VermögensZentrum erläutert Ihnen im Geldanlage-Webinar am 9. April, wie dieses Konzept aussehen sollte und mit welchen Geldanlagen Sie das Ziel "finanzielle Unabhängigkeit" tatsächlich erreichen können!

» Hier anmelden und mehr von Anlageprofi Christian Lange erfahren!

Im Online-Seminar zeigt Christian Lange auf, welche Geldanlagen zur Finanzierung im Alter besonders gut geeignet sind. Der Anlageprofi stellt unter anderem verschiedene Vorsorgemodelle auf den Prüfstand:

Ist die Immobilie eine passende Ruhestandsanlage?

Oder soll ich eine Rentenversicherung kaufen?

Oder sind Wertpapiere die bessere Wahl?

Darüber hinaus beantwortet der Experte im, wie ein Anlagekonzept erfolgreich umgesetzt werden kann. Wie lautet das Ziel? Was müssen Sie tun? Wie vollenden Sie den Plan? Die Antworten gibt's am 9. April ab 18 Uhr!und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

Als unabhängiger Honorarberater und Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln beschäftigt sich das VZ VermögensZentrum seit 25 Jahren mit der Beantwortung dieser und weiterer Fragen rund um die Geldanlage. Im Rahmen des Webinars erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Ruhestandsplanung sinnvoll angehen und wie Sie Ihr Geld - je nach Lebensphase - am besten anlegen.

» Hier zum Geldanlage-Webinar mit Christian Lange anmelden!

Ihr Experte im Webinar

Christian Lange berät und betreut seit 20 Jahren fürs VZ VermögensZentrum anspruchsvolle Privatkunden bei verschiedensten Finanzthemen. Als Certified Financial Planner (CFP) hat er sich der ganzheitlichen Beratung auf Honorarbasis und der Vermögensverwaltung verschrieben. Christian Lange verantwortet die Tätigkeiten des VZ in Süddeutschland und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

