Mit dem Megatrend Edutainment nachhaltige und attraktive Renditen erzielen

Megatrends verändern unser Zusammenleben langfristig und besitzen eine hohe wirtschaftliche Dynamik., denn die Mischung aus Bildung und Unterhaltung verbessert Lernprozesse und erleichtert die Anpassung an neue Job-Profile. In einer immer schnelllebigeren Zeit kann dies dersein.

Im Online-Seminar erläuterte Stefan Lutz, Senior Product Specialist für Aktienfonds bei Credit Suisse, wie der digitale Wandel Lernen und Bildung revolutioniert, welche Chancen Edutainment für Anleger bietet und wie ein Investment in diesen Megatrend ganz einfach möglich ist. Haben Sie die Veranstaltung verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Live-Mitschnitt anschauen!

Der Online-Bildungsmarkt wächst pro Jahr um mehr als 20 Prozent, das spielebasierte Lernen sogar um 35 Prozent. Für Anleger bietet diese Entwicklung großes Potenzial. Stefan Lutz zeigte im Detail auf, was Edutainment auszeichnet, in welchen Bereichen Edutainment zum Einsatz kommt und welche Unternehmen Anleger im Blick behalten sollten.

Ihr Experte im Online-Seminar

Stefan Lutz ist Senior Product Specialist für Aktienfonds und trat im Juni 2017 erneut in die Credit Suisse ein. Zwischen 1998 und 2000 arbeitete er als Senior Product Manager für Vontobel Asset Management. Im Anschluss baute er das Fonds-Research innerhalb des Portfoliomanagements der Credit Suisse auf und war verantwortlich für Fondsmandate. 2010 ging er als Senior Fund Analyst zur Bank Julius Bär & Co. In den nächsten zweieinhalb Jahren baute er das Team für Fondsresearch- und -beratung bei Raiffeisen Schweiz auf. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Managerauswahl. Stefan ist diplomierter Bankfachmann und Certified International Investment Analyst (CIIA).

