Online-Seminar: So partizipieren Sie am Kryptomarkt mit dem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP

Vom Trend zur Strategie

Die Finanzwelt verändert sich rasant, und Kryptowährungen sind längst kein kurzlebiger Trend mehr. Am 24. Oktober zeigen wir Ihnen in unserem exklusiven Online-Seminar, wie Sie mit dem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP einfach und sicher in die zehn stärksten digitalen Währungen investieren können.

Kryptowährungen sind längst kein kurzlebiger Trend mehr. Immer mehr Investoren nutzen Bitcoin und andere Coins zur Diversifikation und Wertsteigerung ihres Portfolios. Aber wie genau sollten Anleger Kryptowährungen in ihr Portfolio integrieren?

Im Online-Seminar am 24. Oktober ab 18 Uhr erklären wir Ihnen, wieso der Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net und CoinShares dazu eine völlig neue und innovative Möglichkeit bietet. Mit lediglich einem Investment können Anleger ganz einfach den Großteil des Kryptomarkts abdecken und an den Chancen digitaler Währungen partizipieren. Wie genau der ETP funktioniert, was den neuen Fonds von finanzen.net und CoinShares so einzigartig macht und wie Sie gezielt investieren können, erläutert CoinShares-Experte Townsend Lansing im Webinar am kommenden Donnerstag. Der Krypto- und ETF-Experte liefert zudem echte Insights zum Krypto-Markt - das dürfen Sie nicht verpassen.

Der Experte, Townsend Lansing, Head of Product bei CoinShares, geht im Online-Seminar am 24. Oktober ab 18 Uhr selbstverständlich auch auf Ihre Fragen ein und liefert zudem geldwerte Tipps für Anleger, die bereits in Bitcoin & Co. Investiert sind oder an der Entwicklung des Kryptomarkts partizipieren wollen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Townsend Lansing kam 2019 als Head of Product zu CoinShares und verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Vor seinem Eintritt bei CoinShares arbeitete er bei Arkera, wo er für den Start der ETF-Plattform für Broker und Privatanleger in Europa und Nordamerika verantwortlich war. Außerdem war er bei ETF Securities tätig, wo er als Head of ETCs die ETF-Angebote des Unternehmens mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 18 Milliarden US-Dollar leitete. Lansing war ebenfalls Vice President of Product Development bei der Bank of America. Er besitzt einen Juris Doctor (JD) Abschluss der Columbia Law School. Als gebürtiger US-Amerikaner spricht er fließend Deutsch und hat einen Abschluss in deutscher Literatur von der Columbia University.