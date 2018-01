Markus Koch: So wird 2018 an der Wall Street

Fast jeder Anleger kennt den "Börsenkoch". Markus Koch berichtet in TV, Print und diversen Online-Formaten regelmäßig aus dem Herzen der Wall Street. Komplizierte Zusammen­hänge erklärt er allgemein­verständlich - und er redet Klartext: Den US-Präsidenten bezeichnete er beispielsweise als "bockiges Kind" und brandmarkte ihn als "psycho­pathischen Dauer­lügner".

Am 8. Januar zieht Markus Koch Bilanz für 2017 und blickt auf das neue Jahr. "Selten hat die Wall Street ein so fantastisches Jahr wie 2017 erlebt", sagt der Börsenprofi. "Nichts und niemand konnte die Rallye aufhalten. Die Wirtschaft, die Gewinne der Unternehmen, die zunehmend gute Stimmung der Anleger - alles spielte mit." Im Online-Seminar geht der Wall Street-Insider der Frage nach, wie es 2018 laufen könnte. Melden Sie sich jetzt zu diesem viel­versprechenden Webinar an, Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an der Veranstaltung teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

Was steht 2018 auf der Agenda? Ist der Bitcoin die Geburt einer neuen Anlageklasse? Wie wirkt sich die Drosselung der bislang aggressiven Geldpolitik der Notenbanken aus? Sind Amazon, Apple, Google und Facebook durch die Regulatoren gefährdet? Diese und weitere Fragen beantwortet Markus Koch im Online-Seminar am 8. Januar, in dem er auch einen Blick auf die weitere Entwicklung des Dollars wirft.

» Jetzt zum Webinar mit Markus Koch anmelden!

Ihr Experte

Markus Koch ist Fernsehjournalist und Sachbuchautor. Bekannt wurde er durch seine lebhaften Berichte von der New Yorker Börse für den Fernsehsender n-tv. Seit 2007 produziert Koch eigene Internet- und Fernsehformate.

Ein besonderes Dankeschön geht an CitiFirst bzw. die Citigroup Global Markets Deutschland AG. CitiFirst hat dieses Webinar mit CitiFirst-Experte Markus Koch ermöglicht und gemeinsam mit finanzen.net organisiert.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Dirk Eusterbrock