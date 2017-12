Fundamentaler Jahresausblick - Was Sie im Börsenjahr 2018 erwartet

Geht die achtjährige Hausse an der Wall Street zu Ende oder geht sie weiter? Werden Bitcoin und Co. ihre Bedeutung weiter steigern können? Wie wird die Notenbankpolitik in Europa weitergehen und was erwartet Anleger im Börsenjahr 2018 noch? Thomas Timmermann, Bereichsleiter Asset Management der Commerzbank, analysiert im interaktiven Webinar am 11. Januar das aktuelle Kapitalmarktumfeld.

Zusammen mit Zertifikate-Experte Florian Förster, ebenfalls von der Commerzbank, gibt Thomas Timmermann einen fundamentalen Ausblick auf das Börsenjahr 2018. Darüber hinaus diskutieren die beiden Börsenprofis aktuelle Trends und besprechen interessante Anlageideen. Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Webinar an! Sie können ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone an der Veranstaltung teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

Nutzen Sie während des Webinars die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Referenten interaktiv zu diskutieren. Themen gibt es genug: Die Allzeithochs bei DAX, Dow & Co., die Bitcoin-Rally oder die Niedrigzinspolitik der Notenbanken.

"Das vergangene Jahr war reich an Ereignissen, die die Märkte bewegten. Und viele dieser Themen werden auch das Börsenjahr 2018 prägen", so Thomas Timmermann im Vorgespräch. Selbstverständlich bleibt im Webinar am 11. Januar auch Zeit, spannende Aktien unter die Lupe zu nehmen: Welche Titel sind bereits gut gelaufen, welche Titel haben 2018 noch Luft nach oben?

Ihre Experten

Thomas Timmermann ist Bereichsleiter Asset Management in der Investmentbank der Commerzbank AG und dem Anleger aus der wöchentlichen Sendung ideasTV auf n-tv bekannt. Thomas Timmermann verfügt über mehr als 25 Jahre Börsenerfahrung und hat für die Commerzbank hat er Marken wie ComStage mitaufgebaut. Unter anderem betreut Thomas Timmermann auch Investment-Lösungen wie Anlage-Zertifikate oder ETF-Lösungen der Commerzbank.

Florian Förster ist Vice President, Sales Distribution Equity Derivatives bei Commerzbank AG und Experte für Zertifikate. Er ist bekannt aus zahlreichen TV-Interviews und vom Commerzbank-Magazin "ideas Daily".

