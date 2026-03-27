Nachrichten: Leitzins

Heute im FokusÖlpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Netflix dreht in den USA an der Preisschraube. Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich. SAP übernimmt Reltio. Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal. Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Jungheinrich mit Umsatzplus in 2025. Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman.