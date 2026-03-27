Nachrichten: Leitzins

Heute im Fokus

Netflix dreht in den USA an der Preisschraube. Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich. SAP übernimmt Reltio. Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal. Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Jungheinrich mit Umsatzplus in 2025. Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman.